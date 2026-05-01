Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США недовольны мирным предложением Ирана

Трамп сообщил, что в ближайшее время представит свою позицию по урегулированию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона осталась недовольна мирным предложением Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

«Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворен. Посмотрим, как будут развиваться события», — заявил Трамп, отвечая на вопрос про потенциальное соглашение с Ираном.

При этом Трамп отметил, что намерен в ближайшее время представить собственную позицию по урегулированию на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий против Ирана. Глава Белого дома также заявил, что американские войска останутся в регионе после окончания конфликта.

