Трамп: США недовольны мирным предложением Ирана

«Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворен. Посмотрим, как будут развиваться события», — заявил Трамп, отвечая на вопрос про потенциальное соглашение с Ираном.
При этом Трамп отметил, что намерен в ближайшее время представить собственную позицию по урегулированию на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий против Ирана. Глава Белого дома также заявил, что американские войска останутся в регионе после окончания конфликта.