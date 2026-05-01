Администрация Трампа заявила о завершении войны с Ираном

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля, когда по объектам на территории страны были нанесены удары. В результате, по данным СМИ, погибли более трёх тысяч человек. Прекращение огня Вашингтон и Тегеран объявили 8 апреля. Именно после этого администрация Трампа направила законодателям уведомление о завершении конфликта.