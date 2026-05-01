Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галактионов подверг критике судейство последних игр «Локомотива»

В матче с «Динамо» желтые карточки получили Жерзино Ньямси и Алексей Батраков, которые пропустят игру с «Балтикой».

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главному тренеру московского «Локомотива» Михаилу Галактионову непонятны причины частых предупреждений игрокам команды в последних матчах Мир — Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал журналистам.

«Локомотив» в 28-м туре дома сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 1:1. Футболисты «Локомотива» Жерзино Ньямси и Алексей Батраков получили желтые карточки, из-за которых они пропустят игру следующего тура с калининградской «Балтикой». До игры с «Динамо» в последних пяти матчах игроки красно-зеленых получали не меньше трех желтых карточек.

«Батракову тяжело было сдерживать себя. Есть определенные трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда нас обкладывают карточками, это не совсем может быть понятно», — сказал Галактионов.

«Но мы отталкиваемся от своего футбола и до конца будем цепляться за наше место. Идет нешуточная борьба, я уже сказал, что надо биться за себя и того парня. И [в матче] с “Балтикой” должен проявиться дух команды», — добавил он.

«Локомотив» примет «Балтику» 10 мая.