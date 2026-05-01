В ДНР почтили память погибших 2 мая 2014 года в Одессе

ДОНЕЦК, 1 мая. /ТАСС/. Активисты «Молодой гвардии» провели в ДНР масштабную акцию памяти погибших при трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель «Молодой республики» и «Молодой гвардии “Единой России” ДНР Сергей Добровольский.
«Сегодня, в преддверии 2 мая мы находимся у разрушенной больницы в Донецке, где у нас выведена инсталляция Одессы. В целом мы хотим показать, что враг — военнослужащие сил Украины и вообще режим, который сменил в 2014 году законную власть на Украине, ведет террористические методы борьбы со своим же мирным населением», — сказал он.
Как передает корреспондент ТАСС, на стенах больницы выведена анимация: слово «Одесса» и горящие от поджога окна здания. Помимо этого, жители Донецка возложили цветы и поставили свечи к стенду с именами погибших от рук националистов.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана». Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину.