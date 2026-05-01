В ДНР почтили память погибших 2 мая 2014 года в Одессе

Жители Донецка возложили цветы и поставили свечи к стенду с именами погибших от рук националистов.

ДОНЕЦК, 1 мая. /ТАСС/. Активисты «Молодой гвардии» провели в ДНР масштабную акцию памяти погибших при трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель «Молодой республики» и «Молодой гвардии “Единой России” ДНР Сергей Добровольский.

«Сегодня, в преддверии 2 мая мы находимся у разрушенной больницы в Донецке, где у нас выведена инсталляция Одессы. В целом мы хотим показать, что враг — военнослужащие сил Украины и вообще режим, который сменил в 2014 году законную власть на Украине, ведет террористические методы борьбы со своим же мирным населением», — сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС, на стенах больницы выведена анимация: слово «Одесса» и горящие от поджога окна здания. Помимо этого, жители Донецка возложили цветы и поставили свечи к стенду с именами погибших от рук националистов.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана». Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше