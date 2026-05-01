CNN: удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Иранские удары затронули не менее 16 американских военных объектов в восьми странах Ближнего Востока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.
По данным телеканала, повреждения получили большинство баз США в регионе, причём часть из них оказалась практически непригодной для дальнейшей эксплуатации.
Источник CNN отметил, что при атаках Иран использовал современные технологии, которые обеспечили высокую точность и скорость ударов. По его словам, ранее он «не сталкивался с подобным уровнем».
Как уточняется в материале, ключевыми целями стали самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а также радиолокационные системы, применяемые для контроля обстановки в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном законченной.