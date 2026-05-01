Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Иранские удары затронули не менее 16 американских военных объектов в восьми странах Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Иранские удары затронули не менее 16 американских военных объектов в восьми странах Ближнего Востока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.

По данным телеканала, повреждения получили большинство баз США в регионе, причём часть из них оказалась практически непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Источник CNN отметил, что при атаках Иран использовал современные технологии, которые обеспечили высокую точность и скорость ударов. По его словам, ранее он «не сталкивался с подобным уровнем».

Как уточняется в материале, ключевыми целями стали самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а также радиолокационные системы, применяемые для контроля обстановки в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном законченной.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше