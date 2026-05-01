Соединили все точки: Телескопы «Уэбб» и «Чандра» раскрыли тайну загадочных красных объектов во Вселенной

Одни считали их невероятно плотными галактиками, другие — сверхмассивными чёрными дырами на ранней стадии роста. Но была проблема: такие дыры обычно светятся в рентгеновском диапазоне, а «красные точки» молчали. И вот, наконец, найден объект, который нарушил это молчание.
Речь идёт об объекте с казённым названием 3DHST-AEGIS-12014, который неофициально прозвали «рентгеновской точкой». Он находится на расстоянии 11,8 миллиарда световых лет от Земли — то есть мы видим его таким, каким он был, когда Вселенная была совсем юной.
Учёные из Института астрономии Макса Планка в Германии под руководством Рафаэля Хвидинга сравнили свежие данные «Уэбба» с архивными обзорами рентгеновской обсерватории «Чандра» и поняли: этот объект особенный. Он, в отличие от сотен других «красных точек», светится в рентгене.
«Астрономы несколько лет пытались понять, что такое маленькие красные точки. Этот единственный рентгеновский объект может быть — если использовать метафору — тем, что позволяет нам соединить все точки воедино», — цитирует Хвидинга официальный пресс-релиз NASA.
Большинство «красных точек» не видны в рентгене, потому что они скрыты в плотных газовых облаках. Учёные называют это состояние «звездой из чёрной дыры»: гигантский сгуток газа, внутри которого растёт сверхмассивная чёрная дыра, пожирающая его изнутри. Газовый кокон блокирует рентгеновское излучение, но сам нагревается и светится в красном диапазоне — отсюда и цвет.
Но объект 3DHST-AEGIS-12014, похоже, находится в переходной фазе. Чёрная дыра внутри него уже «прогрызла» дыры в собственном коконе. Сквозь эти «окна» и вырываются наружу рентгеновские лучи, которые зафиксировала «Чандра».
«Если мы подтвердим, что рентгеновская точка — это маленькая красная точка в переходном состоянии, это будет не только первый подобный объект, но и, возможно, мы впервые заглянем в сердце маленькой красной точки», — пояснил соавтор исследования Ханьпу Лю из Принстонского университета.
Самое занятное в этой истории — данные об этом объекте пролежали в архивах «Чандры» более десяти лет. Но только после того как «Уэбб» сфотографировал этот участок неба с беспрецедентной чёткостью, астрономы поняли, насколько ценную находку держали в руках всё это время.
«Рентгеновская точка сидела в наших данных более десяти лет, но мы понятия не имели, насколько она примечательна, пока не появился Уэбб, чтобы снять этот участок», — рассказал соавтор Энди Гулдинг из Принстона.
Если гипотеза подтвердится, «маленькие красные точки» перестанут быть загадкой. Они станут недостающим звеном в эволюции сверхмассивных чёрных дыр — от рождения в газовом коконе до полноценных квазаров, которые светят на всю Вселенную.
