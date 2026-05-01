Жители ФРГ вышли на массовые митинги с требованием отставки Мерца

Жители Германии массово вышли на митинги 1 мая, требуя отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает издание «Известия».
Толпы граждан вышли на улицы Берлина, передвигаясь прямо по проезжей части с антимилитаристскими лозунгами и призывами. В руках у людей также можно заметить соответствующие плакаты. Акция протеста проходит под звуки громкой музыки и песни.
Согласно источнику, участники митингов намерены передать в канцелярию ФРГ петицию, которую уже подписали более 125 тысяч человек. Инициатива призывает к отставке Мерца с поста канцлера Германии.
Ранее KP.RU сообщал, что положение Фридриха Мерца в Германии продолжает ухудшаться. Согласно данным опроса, опубликованного изданием Bild, 80% жителей страны недовольны работой канцлера. Среди сторонников блока ХДС/ХСС недовольство политиком также выражают 52% респондентов.