Тренер украинского «Кривбасса» на русском языке оскорбил судью после матча

Патрику ван Леувену 56 лет. Ранее он работал в системе «Шахтёра» в качестве ассистента, возглавлял «Зарю» и «Металлист», а летом 2025 года стал главным тренером «Кривбасса». Также в его карьере был опыт работы в клубах Нидерландов и Израиля.