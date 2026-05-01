Тренер украинского «Кривбасса» на русском языке оскорбил судью после матча

Главный тренер украинского «Кривбасса» Патрик ван Леувен резко высказался на русском языке в адрес арбитра после матча чемпионата Украины с «Полтавой».
Встреча 26-го тура завершилась со счетом 3:3. По ходу игры судья дважды отменял голы «Кривбасса» после вмешательства VAR, в том числе мяч, забитый уже в компенсированное ко второму тайму время.
После финального свистка нидерландский специалист, направляясь в подтрибунное помещение, в прямом эфире на русском языке назвал арбитра «позором».
По итогам матча «Кривбасс» занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, тогда как «Полтава» замыкает таблицу, имея в активе 12 баллов.
Патрику ван Леувену 56 лет. Ранее он работал в системе «Шахтёра» в качестве ассистента, возглавлял «Зарю» и «Металлист», а летом 2025 года стал главным тренером «Кривбасса». Также в его карьере был опыт работы в клубах Нидерландов и Израиля.