Квоту для бронируемых от мобилизации планируют сократить на Украине

В правительстве Украины активно обсуждается вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в одном из местных изданий.
Подобные нововведения позволят обеспечить увеличение притока дополнительных новобранцев в армию на 350−400 тысяч человек.
— Одним из вариантов изменений, который сейчас обсуждают, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях до 30 процентов, — уточнили в газете.
На данный момент количество забронированных составляет 1,3 миллиона. Помимо критически важных предприятий, есть и оборонные с квотой 100 процентов, передает «Известия».
До этого украинские журналисты также сообщили, что граждан страны начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Кроме того, 20 апреля появилась информация о том, что в Ирландии планируют расторгнуть контракты на размещение 16 тысяч украинских беженцев и запустить политику их возвращения домой.