У Трампа случился курьез: президенту США пришлось отбиваться от пчелы

Президенту США Дональду Трампу пришлось отбиваться от пчелы. Он назвал ее «злой». Курьез произошел в пятницу во время выступления президента США перед прессой у Белого дома. Пчела «напала» на Трампа как раз тогда, когда ему задали новый вопрос об Иране.
«Это была злая пчела!» — прокричал американский лидер.
Трампу дважды пришлось отгонять назойливое насекомое.
По инициативе Меланьи Трамп на территории Белого дома появилось несколько пчелиных ульев, причем один из них установили в конце апреля. Этот улей сделан в виде миниатюрной копии самой президентской резиденции.
До этого курьезы не раз случались в Белом доме. Британский король Карл III и его супруга королева Камилла накануне прилетели в Соединенные Штаты. Этот визит монарха — первый за последние 19 лет. Тогда американский лидер по-отечески потрепал Карла III по плечу, а супруга президента дважды поцеловала королеву в щеку. Теперь вся британская пресса обсуждает, как Трампы нарушили этикет.