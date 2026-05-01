Болгарские военные уничтожили БПЛА на юге черноморского побережья

Болгарские военные обезвредили беспилотник. Это произошло на юге черноморского побережья страны, речь идёт о БПЛА самолётного типа, информирует Болгарское национальное телевидение.
Сообщается, что на носовая часть беспилотника с взрывчатым веществом была найдена на пляже неподалёку от курортного комплекса «Елените». В ней находилось порядка 300 г взрывчатого вещества.
При соблюдении мер безопасности БПЛА уничтожили на месте обнаружения. Иных подробностей в сюжете болгарского телевидения не приводится.
Ранее сообщалось, что обломки дрона повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. Это произошло в ночь на субботу, 25 апреля.
Также сообщалось, что на юге Польши в лесу нашли очередной неизвестный дрон, его обнаружил случайный турист.
Тем временем ВС РФ в Черном море уничтожили почти полтора десятка украинских безэкипажных катеров.