Болгарские военные уничтожили БПЛА на юге черноморского побережья

Обломки беспилотника упали на пляж около курортного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Болгарские военные обезвредили беспилотник. Это произошло на юге черноморского побережья страны, речь идёт о БПЛА самолётного типа, информирует Болгарское национальное телевидение.

Сообщается, что на носовая часть беспилотника с взрывчатым веществом была найдена на пляже неподалёку от курортного комплекса «Елените». В ней находилось порядка 300 г взрывчатого вещества.

При соблюдении мер безопасности БПЛА уничтожили на месте обнаружения. Иных подробностей в сюжете болгарского телевидения не приводится.

Ранее сообщалось, что обломки дрона повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. Это произошло в ночь на субботу, 25 апреля.

Также сообщалось, что на юге Польши в лесу нашли очередной неизвестный дрон, его обнаружил случайный турист.

Тем временем ВС РФ в Черном море уничтожили почти полтора десятка украинских безэкипажных катеров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше