Дубай упростил получение ВНЖ: подробности

Дубай отменил минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ.

Источник: Комсомольская правда

Минимальная сумма вложений в местную недвижимость для оформления ВНЗ больше не требуется — порог отменен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новое правило Земельного департамента Дубая.

«Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», — говорится в сообщении.

Платформа DLD Cube уточняет, если у недвижимости несколько владельцев, минимальная доля каждого — 400 тыс. дирхамов (примерно $109 тыс.).

До изменений для оформления ВНЖ в Дубае требовалось купить недвижимость минимум на 750 тыс. дирхамов (около $204 тыс.).

Тем временем туристический ВНЖ в Турции подорожал для россиян почти в 15 раз — до минимум $620 в год. Напомним, в конце 2024 года пошлина составляла 1875 лир, к январю выросла до 2000 лир.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше