Дубай упростил получение ВНЖ: подробности

Минимальная сумма вложений в местную недвижимость для оформления ВНЗ больше не требуется — порог отменен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новое правило Земельного департамента Дубая.
«Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», — говорится в сообщении.
Платформа DLD Cube уточняет, если у недвижимости несколько владельцев, минимальная доля каждого — 400 тыс. дирхамов (примерно $109 тыс.).
До изменений для оформления ВНЖ в Дубае требовалось купить недвижимость минимум на 750 тыс. дирхамов (около $204 тыс.).
Тем временем туристический ВНЖ в Турции подорожал для россиян почти в 15 раз — до минимум $620 в год. Напомним, в конце 2024 года пошлина составляла 1875 лир, к январю выросла до 2000 лир.