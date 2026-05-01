В Госдуме хотят ввести для пенсионеров сроки ожидания специалистов по ОМС

«Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней, для МРТ/КТ — не более 30 дней, с штрафами за нарушение», — сказал Панеш РИА Новости.
Он предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.
По его мнению, также необходимо ввести систему патронажа для одиноких пенсионеров старше 75 лет, подразумевающую закрепление за ними социального работника для помощи в записи к врачам.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше