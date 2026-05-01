Нижегородцы расчистили Бурнаковскую экотропу в ходе городского субботника

На Бурнаковской экологической тропе прошла масштабная городская уборка, инициированная в рамках общероссийских акций «Мы за чистоту» и «Зеленая весна». Об этом сообщили в праивтельстве Нижегородской области.
Главной целью данного события было обогащение экологических знаний жителей, привлечение молодого поколения к волонтерской работе и укрепление связей между детскими и молодежными объединениями.
В акции приняли участие около 150 школьников и студентов из Нижнего Новгорода, ветераны СВО и члены студенческих отрядов Нижегородской области, а также представители различных экологических, молодежных и волонтерских групп.
В процессе уборки участники успешно справились с большим объемом задач: с территории экологической тропы было вывезено множество отходов, таких как бытовой мусор, пластиковые изделия и сухостой. Особое внимание было уделено труднодоступным зонам, которые ранее находились без надлежащего ухода.
Благодаря усилиям всех собравшихся, территория преобразилась, стала чище, безопаснее для посещения. Участники подчеркнули, что подобные акции не только способствуют оздоровлению окружающей среды, но и воспитывают чувство ответственности за природу, мотивируя людей поддерживать чистоту и в обычной жизни.
Ранее более тысячи жителей Дзержинска вышли на общегородской субботник.