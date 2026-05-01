«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми: что известно

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить поддержку семей с детьми. В частности, предлагается открыть центры подготовки беременных к родам, ввести добровольную сертификацию нянь, а также предоставить многодетным семьям дополнительные денежные выплаты.
«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребёнок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев.
Он заявил, что новая Народная программа ЕР должна включать социальные обязательства по поддержке семей. Медведев назвал это важнейшим бюджетным приоритетом партии.
По словам председателя фракции, необходимо предусмотреть в вузовских общежитиях места для проживания студенческих семей.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ряд новых мер: создание при женских консультациях центров предродовой подготовки и премии для бизнеса за лучшие корпоративные программы помощи семьям.
Также предлагается натуральную помощь (школьная форма, коляски, кроватки, продуктовые наборы, рюкзаки) закупать только у российских производителей и только качественные товары.
Еще одна инициатива — добровольная сертификация нянь: желающие смогут получить сертификат, и их внесут в отдельный реестр.
Тем временем фракция выступила против снижения нештрафуемого порога скорости.