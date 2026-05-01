Состояние богатейших россиян с начала 2026 года выросло на 16,1 миллиарда долларов

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 16,1 миллиарда долларов с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные из «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg.
Так, состояние сооснователя «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» Андрея Мельниченко за этот период достигло отметки в 24,7 миллиарда долларов.
Кроме того, в список попали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, бизнесмен Геннадий Тимченко, основатель «Северстали» Алексей Мордашов и основатель УГМК Искандер Махмудов.
Их совместный заработок преодолел отметку в 12,5 миллиарда долларов, а их состояние выросло до 84,5 миллиарда долларов.
При этом бизнесмены Михаил Прохоров, Павел Дуров и Алишер Усманов, наоборот, потеряли 8,4 миллиарда долларов, следует из рейтинга.
Ранее число российских долларовых миллиардеров в рейтинге Forbes достигло нового рекорда. В список вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне значились только 146 человек.
