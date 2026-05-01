Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын норвежских дипломатов покончил с собой, родители в детстве возили его на остров Эпштейна

NYP: покончил с собой сын норвежских дипломатов, связанных с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

В Осло найден мёртвым 25-летний Эдвард Юул Рёд-Ларсен, сын высокопоставленных норвежских дипломатов. Его родителей подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличён в числе прочего в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Рёд-Ларсен добровольно ушёл из жизни, информирует издание NYP со ссылкой на норвежские СМИ.

В публикации сказано, что Мона Юул и Терье Рёд-Ларсен вместе с двумя своими детьми, предположительно, посещали остров Эпштейна в 2011 году, когда Эдварду и его сестре-близнецу было 10 лет. Также сообщается, что Эдвард и его сестра были упомянуты в завещании Эпштейна, согласно документу, каждому из них причиталось по 10 млн долларов.

Дипломаты отрицают свою причастность к каким-либо преступлениям, связанным с финансистом-педофилом. При этом норвежские и французские правоохранители ведут в отношении них расследование по коррупционному делу.

Ранее хранитель файлов Эпштейна раскрыл его главную тайну. Джон Дунган утверждает, что во власть США специально подбирали извращенцев.

Напомним, по делу Эпштейна подали иски более двух сотен предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации, но почти все они были урегулированы конфиденциально вне суда.

Ранее жертвы Эпштейна подали иск к властям США и Google за раскрытие личных данных.

Узнать больше по теме
Остров Эпштейна (Литл-Сент-Джеймс): тихое место в Карибском море, где происходили страшные вещи
В США продолжается обнародование новых файлов из дела Джеффри Эпштейна — американского миллиардера, которого обвиняют в педофилии и организации детской проституции. По версии правоохранительных органов, свои злодеяния Эпштейн совершал на острове в Карибском море: собрали главное об этой по-настоящему жуткой локации.
Читать дальше