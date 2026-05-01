Сын норвежских дипломатов покончил с собой, родители в детстве возили его на остров Эпштейна

В Осло найден мёртвым 25-летний Эдвард Юул Рёд-Ларсен, сын высокопоставленных норвежских дипломатов. Его родителей подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличён в числе прочего в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Рёд-Ларсен добровольно ушёл из жизни, информирует издание NYP со ссылкой на норвежские СМИ.
В публикации сказано, что Мона Юул и Терье Рёд-Ларсен вместе с двумя своими детьми, предположительно, посещали остров Эпштейна в 2011 году, когда Эдварду и его сестре-близнецу было 10 лет. Также сообщается, что Эдвард и его сестра были упомянуты в завещании Эпштейна, согласно документу, каждому из них причиталось по 10 млн долларов.
Дипломаты отрицают свою причастность к каким-либо преступлениям, связанным с финансистом-педофилом. При этом норвежские и французские правоохранители ведут в отношении них расследование по коррупционному делу.
Напомним, по делу Эпштейна подали иски более двух сотен предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации, но почти все они были урегулированы конфиденциально вне суда.
