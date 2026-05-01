Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон оценил шутку Карла III о том, что жители США могли говорить по-французски

Лидер Франции Эммануэль Макрон высказался о шутке короля Великобритании Карла III о том, что без его страны в США говорили бы на французском языке. Свое мнение политик выразил в соцсети X.

Лидер Франции Эммануэль Макрон высказался о шутке короля Великобритании Карла III о том, что без его страны в США говорили бы на французском языке. Свое мнение политик выразил в соцсети X.

Недавно монарх в ходе своего визита в Вашингтон вспомнил фразу президента Дональда Трампа, который отмечал, что без США Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски».

Карл III ответил на подобное высазывание шуткой — он заявил, что без Великобритании американцы «говорили бы по-французски».

— Это было бы шикарно! — прокомментировал Макрон слова короля.

До этого Карл III во время выступления в Белом доме также пошутил насчет сожжения здания британцами в 1814 году, назвав это «небольшой попыткой девелопмента».

27 апреля король и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходила на фоне обострения отношений между странами.

Президент США в ходе встречи с Карлом III также заявлял, что ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

