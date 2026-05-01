В России предложили пенсионерам ждать специалиста по ОМС: о чем речь

В Госдуме хотят ввести для пенсионеров сроки ожидания врача по ОМС.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ограничить сроки ожидания для пенсионеров: узкого специалиста по ОМС — максимум 14 дней, МРТ/КТ — 30 дней. С подобным мнение выступил депутат Каплан Панеш, его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, следует увеличить перечень лекарств, отпускаемых бесплатно. Также следует поднять с 50 до 75% сумму возмещения затрат на лекарства для пенсионеров, доход которых ниже полуторного прожиточного минимума.

Панеш также предложил ввести для одиноких пенсионеров от 75 лет систему патронажа с закреплением социального работника для помощи в записи к врачам.

Тем временем в ГД также предложили установить льготный стаж в 20 лет для работников скорой помощи в сельской местности.

Депутат Борис Чернышов выступил с инициативой отправлять работающих пенсионеров в дополнительный оплачиваемый отпуск до 10 дней.