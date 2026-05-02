Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая на Ветхопещерник

Собрали приметы и запреты на 2 мая, когда отмечают день Ивана Воина.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 мая вспоминает святого Иоанна Ветхопещерника, а также Иоанна Воина. В народе празднуют день Ивана Воина. Однако существует еще одно название — Ветхопещерник. Если святому помолиться, то можно быстро найти пропажу или же вора.

Что нельзя делать 2 мая.

Не рекомендуется ходить в бассейн, баню, сауну. Это грозит тем, что на себя можно забрать чужие проблемы. Не следует заниматься тяжелой работой, так как это приведет к неприятным хлопотам. А еще беременным женщинам не стоит одалживать свои вещи. Предки верили, что вместе с ними можно отдать энергию и силу.

Что можно делать 2 мая.

По традиции, в названный день было принято печь пирожки с разными начинками. Чем разнообразнее окажутся начинки, тем богаче будет урожай. А еще 2 мая задабривали весну. Для этого на земле расстилали сотканный холст и выкладывали не него выпечку.

Согласно приметам, теплая погода указывает на резкое похолодание в конце мая. В том случае, если заря золотая, то будет хорошая погода.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
