Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая на Ветхопещерник

Православная церковь 2 мая вспоминает святого Иоанна Ветхопещерника, а также Иоанна Воина. В народе празднуют день Ивана Воина. Однако существует еще одно название — Ветхопещерник. Если святому помолиться, то можно быстро найти пропажу или же вора.
Что нельзя делать 2 мая.
Не рекомендуется ходить в бассейн, баню, сауну. Это грозит тем, что на себя можно забрать чужие проблемы. Не следует заниматься тяжелой работой, так как это приведет к неприятным хлопотам. А еще беременным женщинам не стоит одалживать свои вещи. Предки верили, что вместе с ними можно отдать энергию и силу.
Что можно делать 2 мая.
По традиции, в названный день было принято печь пирожки с разными начинками. Чем разнообразнее окажутся начинки, тем богаче будет урожай. А еще 2 мая задабривали весну. Для этого на земле расстилали сотканный холст и выкладывали не него выпечку.
Согласно приметам, теплая погода указывает на резкое похолодание в конце мая. В том случае, если заря золотая, то будет хорошая погода.
