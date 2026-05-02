Как использовался труд японских военнопленных в промышленности Дальнего Востока и Восточной Сибири

К сентябрю 1945 г. в результате разгрома Квантунской армии Японии в ходе Маньчжурской наступательной операции Красной армии более 600 тысяч японских солдат и офицеров попали в плен.
Новые строители БАМа.
Точное количество военнопленных японской армии, согласно докладной записке начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР А. И. Антонова, составило 608 360 человек, включая корейцев и маньчжуров. Из них генералов — 158, офицеров — 18 068, сержантского и рядового состава — 590 1341. Значительная часть японских военнопленных была отправлена в Советский Союз в исправительно-трудовые лагеря и рабочие батальоны. Они привлекались для трудоемких работ, требовавших больших физических затрат: в добывающих и строительных отраслях советской экономики для развития промышленности и инфраструктуры Дальнего Востока, Восточной Сибири и Средней Азии.
23 августа 1945 г. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял постановление «О приеме, размещении и трудовом использовании 500 000 военнопленных японской армии». Военным советам Забайкальского и Дальневосточных фронтов совместно с представителями Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД было поручено отобрать до полумиллиона японских военнопленных «из числа физически годных для работы в условиях Дальнего Востока и Сибири», организовать из их числа строительные батальоны по 1000 человек в каждом и затем направить эшелонами по железной дороге и водным путем в различные регионы Дальнего Востока, Забайкалья, Восточной Сибири и Средней Азии2. Наиболее крупный контингент (150 тыс. чел.) направлялся на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
В Приморский край направлялось 75 тыс. чел., из которых 25 тыс. — на предприятия угольной промышленности, 18 тыс. — на лесозаготовки, 12 тыс. — на строительные работы во Владивосток и порт Находка, 10 тыс. — в ведение Наркомата обороны на строительство казарм, по 5 тыс. — на Приморскую железную дорогу и предприятия цветной металлургии.
В Хабаровский край направлялось 65 тыс. японских военнопленных: 20 тыс. — на добычу Райчихо-Кивдинских углей, 15 тыс. — на строительство Николаевского порта, Амурстали и завода N 199 в Комсомольске, 13 тыс. — на лесозаготовки, по 5 тыс. — на работу в нефтепромышленности и строительство казарм, 3 тыс. — в ведение Хинганского оловянного рудоуправления, по 2 тыс. — на Амурскую железную дорогу, предприятия морского и речного транспорта.
По другим регионам распределение было следующим: в Иркутскую область и Казахскую ССР направлялось по 50 тыс. японских военнопленных, в Читинскую область — 40 тыс., Красноярский край и Узбекскую ССР — по 20 тыс., Бурят-Монгольскую АССР — 16 тыс., Алтайский край — 14 тыс.
«С угля не надо трогать».
На 1 января 1946 г. ГУПВИ НКВД СССР имело в своей структуре 49 лагерей для военнопленных японской армии. Поступившие в СССР военнопленные попадали под действие постановления ГКО СССР от 4 июня 1945 г. N 8921сс «О мероприятиях по трудовому использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для военнопленных». В соответствии с этим решением устанавливались меры стимулирования и принуждения военнопленных. Военнопленным, выполняющим и перевыполняющим государственные нормы выработки, увеличивался размер денежного вознаграждения от 100 до 200 рублей в месяц (в зависимости от процента перевыполнения), предоставлялись улучшенные условия размещения, дополнительное питание. Военнопленные, уклоняющиеся от работы и дезорганизующие производство, предавались суду Военного трибунала3.
В настоящую публикацию включены четыре шифртелеграммы руководителей Приморского, Хабаровского крайкомов и Кемеровского обкома ВКП (б), обращавшихся в ЦК ВКП (б) и МВД СССР по вопросам использования труда военнопленных японцев, а также инфраструктуры японских предприятий для нужд местной промышленности. В частности, в декабре 1945 г. первый секретарь Приморского крайкома ВКП (б) Н. М. Пегов и первый заместитель председателя Госплана СССР М. З. Сабуров, находившийся тогда во Владивостоке, обращались к секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову и заместителю председателя Совнаркома СССР А. И. Микояну с просьбой о возможности использования демонтированных японских предприятий для укомплектования судоремонтно-судостроительного завода во Владивостоке (док. 1).
Основная проблема, с которой местные руководители обращались в центр, — нехватка рабочей силы. Руководство партии и государства распределяло имеющиеся контингенты военнопленных по конкретным регионам и предприятиям в зависимости от производственной необходимости и с учетом условий для размещения.
Первый секретарь Хабаровского крайкома ВКП (б) Р. К. Назаров в шифртелеграмме заместителю председателя Совета министров СССР Л. П. Берии и министру внутренних дел С. Н. Круглову от 24 мая 1946 г. отмечал, что целый ряд важных предприятий строительной, лесной и нефтяной промышленности края недополучили предусмотренного постановлением ГКО СССР количества военнопленных. Он ходатайствовал пополнить недостающие трудовые контингенты за счет военнопленных, которые намечались к переброске из Кореи в Среднюю Азию. В ответ на это Берия оставил резолюцию с поручением Круглову и заместителю председателя Госплана СССР Г. П. Косяченко4 подготовить предложения (док. 2).
Коллега Назарова из Приморского крайкома Пегов в телеграмме главе МВД Круглову от 30 мая 1946 г. также жаловался на нехватку рабочей силы. Он обращался к министру с просьбой если не отменить решение о переброске 10 тыс. военнопленных из Приморья в другие регионы, то хотя бы сократить намеченную цифру до 10%, как это делается, например, по Хабаровскому краю, где, по словам Пегова, было размещено более 70 тыс. военнопленных (док. 3).
Реакции из Москвы на обращение из Владивостока не последовало. Однако имелись случаи, когда в центре принимали аргументы местных руководителей. В частности, первый секретарь Кемеровского обкома ВКП (б) Е. Ф. Колышев 12 июля 1946 г. направил Берии шифртелеграмму с просьбой пересмотреть распоряжение Круглова об отправке 3 тыс. военнопленных из Кузбасса в Среднюю Азию, отмечая необходимость их использования на угольных предприятиях Кузбасса. Берия оставил Круглову краткую и внятную резолюцию: «С угля не надо трогать» (док. 4).
В завершение публикуется постановление Хабаровского крайкома ВКП (б) от 15 июля 1946 г., в котором говорится о неэффективном использовании труда японских военнопленных на строительных предприятиях края — средняя производительность труда менее 70%, рабочий день не превышает 6 часов. Крайком обязывал начальников строительных управлений и трестов повысить эффективность труда военнопленных японцев. Партийным руководителям всех уровней, в свою очередь, предписывалось разъяснить производителям работ, мастерам и десятникам необходимость трудового использования военнопленных, привлекая к ответственности тех руководителей, кто рассматривал эту рабочую силу как неполноценную и не заботился о хорошей организации ее труда (док. 5).
Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ. Док. 1−4 — в описи входящих шифртелеграмм партийных комитетов в ЦК РКП (б) — ВКП (б) (Ф. 17. Оп. 168), док. 5 — в описи материалов «особой папки» Сектора информации Отдела партийных органов ЦК ВКП (б) (Ф. 17. Оп. 42). Публикуемые документы прошли рассекречивание в 201−2022 гг.
Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрываются в квадратных скобках.
№ 1. Шифртелеграмма Н. М. Пегова5 и М. З. Сабурова6 Г. М. Маленкову и А. И. Микояну об использовании демонтированных японских предприятий.
6 декабря 1945 г.
г. ВладивостокЦК ВКП (б) тов. Маленкову.
СНК СССР тов. Микояну.
В Дайрене7 из числа учтенных, но не демонтированных японских предприятий имеется полная возможность укомплектовать судоремонтно-судостроительный завод для Нар[одного]ком[миссари]ата[военно-]мор[ского]флота на Дальнем Востоке в количестве 400 единиц.
Просим Вас разрешить произвести демонтаж этих предприятий и комплектно вывести это оборудование во Владивосток. Для этого необходимо обязать тов. Мерецкова8 произвести демонтаж предприятий по имеющемуся у него перечню заводов, намеченных для укомплектования судоремонтно-судостроительного завода.
Сабуров, Пегов.
Резолюция Г. М. Маленкова: «т. Натарову (Особый Комитет). Срочно разберитесь в этом деле. Доложите. Г. Маленков. 7.XII.45 г.».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 274. Л. 114. Подлинник. Машинопись.
№ 2. Шифртелеграмма Р. К. Назарова9 Л. П. Берии и С. Н. Круглову10 с просьбой отправить в Хабаровский край военнопленных японцев, перебрасываемых из Кореи в Среднюю Азию.
г. Хабаровск 24 мая 1946 г.
Москва, заместителю председателя.
Совета Министров СССР тов. Берия.
Министерство внутренних дел тов. Круглову.
Выполнение пятилетнего плана уже сейчас в ряде предприятий Хабаровского края требует значительного пополнения рабочей силы. Малая заселенность территории нашего края не дает возможности восполнить этот недостаток за счет местного населения. По постановлению ГОКО от 23 ноября 1945 года за N 9898сс предприятия нашего края значительно пополнились рабочей силой за счет военнопленных японцев, однако полностью это постановление реализовано не было, ряд крайне важных предприятий строительной, лесной и нефтяной промышленности недополучили предусмотренного постановлением ГОКО количества военнопленных и сейчас имеют острую нужду в рабочей силе.
Шифртелеграмма Н. М. Пегова и М. З. Сабурова Фото: РГАСПИ.
По имеющимся у нас данным в конце мая с.г. из Кореи в Среднюю Азию будут перебрасываться военнопленные японцы. Просим Вас, товарищ Берия, за счет военнопленных, перебрасываемых из Кореи, восполнить недоданное количество военнопленных Амурстальстрою Министерства по строительству предприятий тяжелой индустрии — 3000 человек, тресту Сахалиннефть Министерства нефтяной промышленности Востока — 1000 человек, тресту Хабаровсклес Министерства лесной промышленности — 5000 человек и тресту Дальтранслес Министерства путей сообщения — 1000 человек.
Трест Амурстальстрой обеспечивает прием военнопленных в благоустроенные бараки, остальные организации разместят временно в бараках и палатках, а к осени будут построены пригодные для зимы жилища.
Все военнопленные японцы, работающие в промышленности нашего края, на сегодня хорошо трудоустроены и живут в нормальных условиях.
Резолюция Л. П. Берии: «Круглову и Косяченко. Дать свое предложение. Л. Берия. 25.V».
Секретарь Хабаровского крайкома ВКП (б) Назаров.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 280. Л. 108. Подлинник. Машинопись.
№ 3. Шифртелеграмма Н. М. Пегова министру внутренних дел СССР С. Н. Круглову с просьбой максимально сократить количество военнопленных японцев, которые будут отправлены за пределы края.
г. Владивосток 30 мая 1946 г.
Москва, министру внутренних дел тов. Круглову.
По Вашему заданию товарищи, прибывшие в Приморье, отбирают 10 000 военнопленных японцев для отправки их за пределы края. Всего у нас 47 000 военнопленных, которые работают главным образом на предприятиях угольной промышленности, лесной и цветной. Сейчас, когда самый тяжелый организованный период по устройству военнопленных закончен, изъятие такого количества их значительно скажется на работе указанных отраслей промышленности.
Просим Вас, товарищ Круглов, если нельзя совсем отменить отправку японцев, то максимально сократить намеченную цифру хотя бы до 10% от общего количества, как это делается, например, по Хабаровскому краю, где военнопленных более 70 000. Вынуждены просить Вас об этом, так как у нас большие трудности из-за недостатка рабочей силы и не меньшие в завозе ее в Приморье.
Секретарь Приморского крайкома ВКП (б) Пегов.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 280. Л. 169. Подлинник. Машинопись.
№ 4. Шифртелеграмма Е. Ф. Колышева11 Л. П. Берии с просьбой рассмотреть вопрос об оставлении японцев для работы на Кузбассе.
12 июля 1946 г.
Москва, заместителю председателя Совета министров Союза ССР.
тов. Берия Л. П.
Министр внутренних дел тов. Круглов распоряжением № 392 от 9 июля, ссылаясь на решение Совета Министров от 13 апреля 1946 года, приказал приготовить к отправке в ближайшие дни из области в Среднюю Азию 3 тысячи японцев. Чтобы выполнить это задание, нужно снять такое количество японцев с лесозаготовок Министерства угольной промышленности и строительства пусковых шахты № 7-Б, шахты Красногорской и жилстроительства для комбината Кемеровоуголь, где и так не хватает рабочих. Снятие рабочих ставит под угрозу невыполнения намеченных в этом году работ по спуску новых шахт и сдаче в эксплуатацию жилья.
Просим Вас, товарищ Берия, рассмотреть вопрос об оставлении этих контингентов для работы в Кузбассе.
Секретарь Кемеровского обкома ВКП (б) Колышев.
Резолюция Л. П. Берии: «т. Круглову С. Н. С угля не надо трогать.12/VII. Л. Берия».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 282. Л. 122. Подлинник. Машинопись.
№ 5. Выписка из протокола № 264 заседания бюро Хабаровского крайкома ВКП (б).
«О трудовом использовании военнопленных японцев».
Строго секретно.
(из о[собой] п[апки]).
г. Хабаровск 15 июля 1946 г.
Проверкой установлено, что трудовое использование военнопленных японцев в строительных трестах и предприятиях крайпромстрома12 поставлено крайне неудовлетворительно. Средняя производительность труда не превышает 70%.
На 11 проверенных стройках и заводах крайпромстрома установлено, что рабочий день военнопленных не превышает 6 часов, а производительность труда составляет 35−50 процентов. На некоторых предприятиях, чтобы создать видимое благополучие по использованию военнопленных, искусственно показывается завышенная позволительность труда. По ОСМУ-1 гражданстроя13, вместо показанной за май месяц производительности труда 100,1%, фактически при проверке оказалось только 33,4%, а перерасход Фонда заработанной платы составил 94%.
Низкой производительности труда и плохому использованию военнопленных способствует также и недостаток конвоя, в результате чего создаются крупные бригады, доходящие до 100 человек, которые трудно занять работой на одном объекте.
Выписка из протокола Хабаровского крайкома Фото: РГАСПИ.
Повсеместно не выполняется указание об удлинении рабочего дня, в случае невыполнения военнопленными нормы выработки.
Такое положение с трудовым использованием военнопленных японцев сложилось в результате того, что управляющие трестами, директора предприятий и начальники лагерей самоустранились от наведения порядка и дисциплины на объектах, переложили эту работу на прорабов, десятников и конвоиров.
Однако конвоиры на объектах не содействуют трудовому использованию, а указания прорабов и десятников военнопленными зачастую не выполняются.
Бюро крайкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать начальника краевого управления МВД т. Долгих14, начальника «Главвоендальстроя»15 т. Дорошкевича, начальника крайпромстрома т. Бачина, управляющих строительными трестами: № 1 МАП16 т. Люляева, Амуртяжстрой т. Шуминского, Военморстрой № 6 т. Гебгардта, ВСУ-3517 т. Ляндреса, крайгражданстрой т. Тихонова, Амурстрой т. Ульянова немедленно принять меры к строгому выполнению военнопленными внутреннего распорядка на работах и выполнению ими восьмичасовых норм выработки.
2. Обязать командира 77-й дивизии конвойных войск т. Подоляко проводить разъяснительную работу среди конвойных войск о значении полного трудового использования военнопленных японцев. Вменить в обязанность конвоирам оказывать содействие инженерно-техническим работникам строек и предприятий в полном трудовом использовании военнопленных японцев.
3. Обязать управляющих краевыми конторами: промбанка — т. Троицкого, Коммунального банка т. Подседова и Госбанка т. Зверева, в июле и августе с.г. проверить по всем строительствам и предприятиям крайпромстрома правильность расходования фондов заработанной платы, а также следить за своевременным расчетом хозяйственных организаций с лагерями за работы военнопленных.
4. Обязать начальника Главвоендальстроя т. Дорошкевича, начальника крайпромстрома т. Бачинина, управляющих строительными трестами № 1 МАП т. Люляева, Амуртяжстрой т. Шуминского, Военморстрой № 6 т. Гебгардта, ВСУ-35 т. Ляндреса, крайгражданстрой т. Тихонова, Амурстрой т. Ульянова провести следующие мероприятия:
а) немедленно приступить к капитальной подготовке лагерей к зиме и закончить эти работы не позднее 15 сентября с.г., обеспечивая работы по ремонту лагерей строительными материалами наравне с основным строительством. Запретить строительство не капитальных зданий (времянок) для дальнейшего размещения военнопленных;
б) принять меры к улучшению организации труда, усилению технического руководства на стройках и обеспечению военнопленных качественным строительным инструментом.
в) усилить инструктаж по технике безопасности среди военнопленных, ликвидировать большое наличие на отдельных объектах, случаев производственного травматизма;
г) ввести материальную ответственность работников, по вине которых простаивает рабочая сила и неправильно показывается производительность труда военнопленных;
д) усилить контроль со стороны аппаратов трестов и управления за трудовым использованием военнопленных;
е) до 1 августа с.г. погасить всю задолженность за работу военнопленных и впредь ежемесячно производить расчеты с лагерями.
5. Обязать начальников лагерей военнопленных тт. Довбыча, Вайнеловича, Оганесова и Ковалевского:
а) к 25 июля с.г. довести вывод на работу до 80% рабочего состава военнопленных;
б) прекратить практику вывода рабочей силы, без ведома руководителя предприятия посторонним организациям, не имеющим договора на поставку рабочей силы, при невыполнении нормы поставки рабочей силы основному предприятию;
в) усилить контроль за трудовым использованием военнопленных на производстве, применяя к предприятиям, плохо использующим рабочую силу санкции, вплоть до временного снятия рабочих с работы.
Мемориал японцам, умершим в плену. Город Артем. Приморский край Фото: Владимир Тарабащук / ТАСС.
6. Обязать горкомы, райкомы ВКП (б) и секретарей первичных парторганизаций разъяснить начальникам участков, производителям работ, мастерам и десятникам необходимость максимального трудового использования военнопленных японцев, привлекая к ответственности руководителей, рассматривающих эту рабочую силу, как неполноценную и не заботящихся о хорошей организации ее труда.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав[едующего] отделом строительства и стройматериалов крайкома ВКП (б) тов. Ведева.
Секретарь Хабаровского крайкома ВКП (б).
(Р. Назаров).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 591. Л. 9−11.
Подлинник. Машинопись.
Подпись Р. К. Назарова — автограф.
1. Докладная записка начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР Антонова А. И. Молотову В. М. о количестве военнопленных, захваченных войсками Красной Армии на Дальнем Востоке. 8 декабря 1945 г. // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1388. Л. 17−18.2. Постановление ГКО СССР № 9898сс «О приеме, размещении и трудовом использовании 500 000 военнопленных японской армии». 23 августа 1945 г. // РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 533. Л. 112−118.3. Постановление ГКО СССР N 8921сс «О мероприятиях по трудовому использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для военнопленных». 4 июня 1945 г. // РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 502. Л. 7−16.4. Косяченко Григорий Петрович (1901−1983) — советский экономист, кандидат экономических наук. Зампред Госплана СССР (1940−1949), первый зампред Госплана СССР (1949−1953, июнь 1953−1957), председатель Госплана СССР (март — июнь 1953).5. Пегов Николай Михайлович (1905−1991) — первый секретарь Приморского крайкома ВКП (б) (1939−1947).6. Сабуров Максим Захарович (1900−1977) — первый заместитель председателя Госплана СССР (1940−1941, 1944−1946), председатель Госплана СССР (1941−1942, 1949−1957). Член Президиума ЦК КПСС (1952−1957), член «антипартийной группы» (июнь 1957).7. Дайрен (Далянь, Дальний) — город-порт, расположенный на Квантунском полуострове. 11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции было подписано соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока, которое предусматривало интернационализацию Дайрена с обеспечением в нем преимущественных интересов Советского Союза и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР.8. Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897−1968) — маршал Советского Союза (26.10.1944). В августе-октябре 1945 г. командующий 1-м Дальневосточным фронтом. С октября 1945 г. по июнь 1947 г. — командующий Приморским военным округом (штаб и управление округа располагались в г. Ворошилове, ныне Уссурийск).9. Назаров Роман Капитонович (1905−1984) — первый секретарь Хабаровского крайкома ВКП (б) (1945−1949).10. Круглов Сергей Никифорович (1907−1977) — нарком/министр внутренних дел СССР (1945−1956).11. Колышев Евгений Федорович (1909−1952) — первый секретарь Кемеровского обкома ВКП (б) (1946−1951).12. Крайпромстром — краевое управление промышленности строительных материалов.13. ОСМУ гражданстроя — Особое строительно-монтажное управление, в котором работали военнопленные японцы, задействованные на объектах гражданского строительства.14. Долгих Иван Ильич (1904−1961) — генерал-лейтенант, начальник управления НКВД/МВД по Хабаровскому краю (1943−1949), начальник ГУЛАГа МВД СССР (1951−1954).15. Главвоендальстрой — Главное управление по строительству на Дальнем Востоке. Находилось в ведении Министерства по строительству военных и военно-морских предприятий СССР.16. Речь идет о Государственном строительном тресте № 1 (Госстройтрест № 1), который подчинялся Министерству авиационной промышленности СССР (МАП СССР).17. ВСУ-35 — Военно-строительное управление № 35. Базировалось в Хабаровске и подчинялось Главвоендальстрою.