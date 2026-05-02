Гастропрограмма фестиваля «Московская весна» стартовала на Тверском бульваре

«В центре внимания оказываются в ходе фестиваля и “Напитки народов России”. Например, кеж из Мурманской области — забытое русское лакомство, нечто среднее между киселем и десертным супом, которое раньше варили из ржаной муки и ягод. Затем показывают, как правильно заваривать бурятский чай — крепкий, молочный, часто с добавлением соли, топленого масла и даже муки по особому рецепту. А следом — мастер-класс по приготовлению сбитня: пряного, согревающего напитка из меда и трав, который на Руси пили наравне с чаем, а то и чаще», — пригласили в пресс-службе.