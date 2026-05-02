Гастропрограмма фестиваля «Московская весна» стартовала на Тверском бульваре

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Гастрономическая программа о кухнях и культурах народов России открылась на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Московская весна». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета.
«Программа объединяет кулинарные мастер-классы и домики региональных кухонь, где представлены традиционные блюда республик и областей страны — от Кавказа и Алтая до Арктики и Дальнего Востока. В Год единства народов России фестиваль становится точкой притяжения, где переплетаются самобытность регионов, многовековые кулинарные традиции и не меркнущая память о подвиге — в едином, ярком праздничном пространстве», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что гастропрограмму открывает «Пир пирогов народов России»: проходит мастер-класс по приготовлению кулебяки — старинного русского пирога, чья история насчитывает не одно столетие. Это блюдо, название которого произошло от глагола «кулебячить» (мять, лепить, валять тесто руками), на Руси одинаково любили и крестьяне, и бояре, и даже цари. Затем гостей ждет знакомство с традициями Чеченской Республики — чепалгаш: тонкие пресные лепешки на кефире с творожной начинкой, которые обжариваются на сухой сковороде до румяных пятнышек, окунаются в кипяток и щедро смазываются сливочным маслом.
Далее — «путешествие» в Карелию: гости учатся печь калитки — знаменитые открытые ржаные пирожки. Традиционно внутри — ячневая или пшенная каша, а картофельные калитки появились только в середине XIX века. Отдельный блок программы посвящен пельменям народов России. Представят юфахаш — блюдо крымско-татарской кухни. Название переводится как «маленькая еда»: не потому, что порции крошечные, а потому, что сам пельмень не больше ноготка.
Кулинары из Ростовской области научат гостей фестиваля лепить вареники с картошкой и жареным луком. Также гостям доступен гастрохит Севера: черные пельмени с олениной и брусничным соусом из Мурманской области. Необычный темный цвет тесту придает особая добавка — чаще всего чернила каракатицы или черный перец. Здесь же буузы из Бурятии: сочные паровые пельмени с рубленым мясом и большим количеством лука, которые традиционно лепят с отверстием наверху, чтобы внутрь затекал бульон.
Супы и блины.
«Отдельная программа проходит под девизом “Ешь первое! Супы и хлеб народов России”. Мастер-класс от Камчатского края — дальневосточная уха. ее здесь варят с камчатским крабом, командорским кальмаром, магаданской креветкой, ламинарией и благородной рыбой из семейства лососевых. Затем сразу две традиции: знакомство с кочо и теерпеки из Республики Алтай. Теерпеки — это алтайские лепешки из пресного теста, которые подают к горячим мясным блюдам. А позже посетителей ждет арктическая уха и якутская лепешка», — добавили в оргкомитете.
Еще запланированы дни, посвященные блинам: гостей научат готовить каравайцы — рязанское лакомство, а также коман мелна из Марий Эл — не просто блины, а пышные трехслойные изделия по старинным рецептам.
«В центре внимания оказываются в ходе фестиваля и “Напитки народов России”. Например, кеж из Мурманской области — забытое русское лакомство, нечто среднее между киселем и десертным супом, которое раньше варили из ржаной муки и ягод. Затем показывают, как правильно заваривать бурятский чай — крепкий, молочный, часто с добавлением соли, топленого масла и даже муки по особому рецепту. А следом — мастер-класс по приготовлению сбитня: пряного, согревающего напитка из меда и трав, который на Руси пили наравне с чаем, а то и чаще», — пригласили в пресс-службе.
Программа включает и свадебные традиции: чайная церемония невесты из Бурятии, а также мастер-класс по приготовлению карельских сканцев. «В карельской свадебной традиции эти тонкие хрустящие лепешки имели особое, обрядовое значение. “Свательными пирогами” — сканцами — угощали жениха и сватов, когда они приезжали к будущей теще», — значится в анонсе.
Домик Мурманской области встречает запахами мороза и большой воды. «Здесь царит русский ломоть: толстый кусок картофельного хлеба, на который щедро выкладывают начинки. Из супов стоит попробовать калью — старинный русский суп на огуречном рассоле с двумя видами рыбы: мурманской форелью и дальневосточным минтаем. А завершает арктическое меню десерт “Таежный” — замороженная брусника, обжаренный кедровый орех и сгущенное молоко», — обратили внимание организаторы.
Также «рядом» — Республика Алтай с ее сибирской, суровой и щедрой кухней. В этом домике гости найдут наваристую скоблянку по-сибирски, горячее мясное блюдо, которое согревает с первой ложки. К ней подаются алтайские лепешки теерпеки — мягкие, слоеные. Самые смелые гости пробуют теерпеки с томленой говядиной. Пельмени здесь тоже особенные: с маралом, с бараниной, с креветкой. Кроме того, можно попробовать жареные пельмени под алтайскими сырами или в медово-горчичном соусе.