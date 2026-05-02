Чудоверие, Сталин и Покров. Правда о чудесах святой Матроны Московской

К ее мощам в Покровском монастыре в Москве ежедневно выстраиваются многочасовые очереди. Несмотря на любовь миллионов, фигура святой до сих пор многими воспринимается неоднозначно. В чем сомневаются верующие — рассказываем в нашем материале.
История жизни Матроны Московской
Культ личности Матроны Московской (Никоновой Матроны Дмитриевны, 1881−1952) — это феномен современной российской религиозности, сочетающий официальное церковное почитание и обширные народные верования.
Матрона родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино, Тульской губернии. Будучи слепой от рождения и с 17 лет парализованной, девочка, по свидетельствам современников, обладала даром исцеления и прозорливости. Помогала людям хоть и бескорыстно, но являлась главной кормилицей в своей бедной крестьянской семье. В благодарность Матроне привозили продукты, одежду, зерно и деньги.
После того, как два ее старших брата вступили в партию, присутствие Матроны в отчем доме, который каждый день наполнялся десятками страждущих, начало представлять угрозу для семьи. Так, в 1925 году она переехала в Москву.
Столицу блаженная очень полюбила и провела там остаток жизни. Она продолжала принимать людей, несмотря на то, что жить ей было негде, а от полицейских с места на место приходилось убегать едва ли не каждую неделю. Матрона своевременно предсказала свою кончину и попросила похоронить ее на Даниловском кладбище. Почила блаженная 2 мая 1952 года.
Грань между верой и чудоверием
Стоит отметить, что основной источник биографии Матроны — воспоминания ее односельчан и их родственников, которые в конце 1980-х — начале 1990-х годов собрала Зинаида Жданова. Ее «Сказание о житии блаженной старицы Матроны» (1993) стало важным источником сведений о святой.
Однако именно с этой книги, которая, казалось бы, в деталях поведала нам о добродетели и богоизбранности Матроны, и начались первые сомнения. Она подверглась резкой критике со стороны членов Комиссии по канонизации, в том числе митрополита Ювеналия (Пояркова), который возглавлял комиссию, и игумена Дамаскина (Орловского), пишет портал «Предание.ру».
Они указывали на наличие в жизнеописании не соответствующих церковному преданию рассказов, «сказок» и утверждений, которые не были документально подтверждены и не прошли строгую проверку комиссией.
Например, Жданова поведала, как однажды Матрона пришла к ней во сне, облаченная «в мундир генеральский, царских времен, с аксельбантами, лентой полосатой через плечо» и множеством значков на груди. На вопрос «Что это?» Матрона ответила: «Это регалии — мои заслуги перед Богом». В таком наряде она собиралась якобы «к Самому Богу Саваофу на поклон».
Также исследователи отметили в книге обилие «народных домыслов» и «магизм». В «Сказании» описывается, как Матрона часто сталкивалась с «темными людьми» (ведьмами, колдунами), «сглазами» и «порчей», за исцеление от которых «расплачивалась болезнями». Кроме того, упоминаются запреты поднимать вещи на улице, закрывать окна в дни демонстраций из-за «полчищ демонов» и другие суеверия.
От деревенской девочки — до главной святой
2 мая 1999 года блаженная Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии. В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых.
Сегодня Матрона воспринимается верующими как «наша современница», близкая и доступная. Люди обращаются к ней с просьбами о помощи в житейских проблемах, беременности, исцелении от болезней и даже покупке жилья. Существует устойчивое мнение, что Матрона «помогает быстро», что делает ее культ популярным даже среди малоцерковных людей.
Ажиотаж, возникший вокруг святой, критически оценивал и руководитель Экспертной группы по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Павел Флоренский. По его словам, для верующего человека «всякое излечение есть проявление действия благодати Божией». Однако попытки «вылечиться» с помощью святой воды свидетельствуют об искаженном понимании чудесных явлений.
«Люди сегодня все чаще обращаются к чудесам и особенно к “чудолечению”. Надеются просто вылечиться с помощью святой воды. Если вы заболели, идите к врачу. Для человека верующего всякое излечение есть благодать Божия — и исцеление, и через врачей тоже», — говорил он в интервью журналу «Огонек».
Миф о встрече со Сталиным
Споры вокруг фигуры Матроны Московской, а точнее слухов о ее вездесущности, возникли в том числе и из-за предания, согласно которому в декабре 1941 года, перед битвой под Москвой, к старице приезжал сам Иосиф Сталин, получив ее благословение и предсказание победы в войне.
В 2022 году на основе легенды сняли художественный фильм «Мария. Спасти Москву». Режиссером выступила Вера Сторожева — лауреат премии «Золотой святой Георгий» Московского кинофестиваля.
Фильм вызвал широкий общественный резонанс. Позже на сайте телеканала «Спас» вышла статья, в которой правдивость легенды опровергалась. Автором мифа, как утверждается в материале, является писатель Николай Блохин. В своей книге под названием «Рубеж» он писал, что лично слышал от маршала Голованова рассказ о Сталине, Матроне и Тихвинской иконе. Однако подтверждений его словам нет.
«Многочисленные детальные разборы этого рассказа — которые осуществляли и священники, и профессиональные историки — в мельчайших подробностях показывают его фантастическую природу. Разобрано практически все. И погода в этом рассказе не соответствует данным метеорологических станций Советского Союза на тот день и год. И транспортным самолетом ПС-84 не способен управлять один человек, хоть он и маршал. И радиостанция на этих самолетах не работала в дуплексном режиме, то есть, не могла передавать на землю никакие песнопения. Да и сам маршал Голованов к тому времени уже самостоятельно не летал, так как был поражен падучей болезнью. К тому же в мемуарах маршала авиации Голованова нет не единой строчки и не единого намека об этом полете. Как и нет не единого свидетельства об этом в церковной истории до публикации книжки Блохина», — говорится в статье.
Точку в этом вопросе поставил архимандрит Иов (Гумеров) — составитель Жития блаженной Матроны, который по крупицам собирал всю правду о судьбе святой.
«Нет ничего, что могло бы подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой, в любой день была готова к аресту. Такое положение сохранилось до самой ее смерти 2 мая 1952 года», — высказался священнослужитель.
Миллионы на мощах
Напомним, что Матрона Московская была похоронена на Даниловском кладбище. Обретение мощей произошло 8 марта 1998 года. В апреле того же года их торжественно перенесли в храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.
1 мая 1998 года, после Божественной литургии и панихиды, гроб с останками Матроны препроводили в московский Покровский ставропигиальный женский монастырь. Там мощи находятся и сегодня, доступ к ним открыт ежедневно. А на месте бывшей могилы на Даниловском кладбище возведена часовня.
Стоит отметить, что ключевую роль в возрождении канонизации Матроны Московской сыграла игумения Феофания (Ольга Дмитриевна Мискина) — настоятельница Покровского монастыря. Однако возросшая популярность Матроны привела к активной коммерческой деятельности вокруг монастыря и скандалу с участием самой игумении.
Не одними мощами едины
На рынке паломнического туризма в России на 2026 год существуют предложения, которые критикуются за их низкую информативность при относительно высокой стоимости. В то время как самостоятельное посещение большинства монастырей и храмов бесплатно, некоторые организаторы предлагают туры стоимостью от трех до пяти тысяч рублей, позиционируя их как «паломнические поездки» или «экскурсии по святым местам».
Официальная позиция РПЦ — против коммерциализации культа. Иконы не нужно «освящать» отдельно — это делается в храме бесплатно, рукоположенным священником. Молитвы не продаются — их читают священники по просьбе. Чудеса не гарантируются — они зависят от Божьей воли, а не от суммы пожертвования.
Но почему люди продолжают верить и платить? Психологи объясняют: в условиях нестабильности, страха, болезней и одиночества человек ищет точку опоры. Матрона — материнский архетип: добрая, всепрощающая, всегда рядом и слышит каждого. Она — как бабушка, которая все понимает и поможет. И когда реальность давит — люди идут к ней.
Но вера — не обязана быть дорогой. Икона — не талисман, а напоминание о Боге, а чудо — не результат «заказа», а дар. Матрона Московская — реальный подвижник. Ее жизнь — подвиг смирения, любви, веры. Но ее имя не должно становиться инструментом чудоверия. Верить можно, просить можно, надеяться — можно и нужно. Но вера не продается — она дарится.