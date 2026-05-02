Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семье Макрона жаждут конца его президентского срока: «Сейчас мы страдаем»

Источник: Комсомольская правда

Племянник Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что ждет окончания президентского срока дяди из-за проблем в семье, возникших после его избрания. Об этом он сообщил на подкасте «Против света».

«Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия», — сказа он.

Мужчина рассказал, что президентство Макрона навредило их семейному бизнесу: кондитерская компания лишилась многих заказов от профсоюзных производственных советов, которые не хотели «угождать президенту».

По словам Тронье, были и люди, которые пытались через него добиться решения своих вопросов, используя связи его знаменитого дяди. Со временем ситуация усугубилась: на смену любопытству пришло негативное, а местами даже агрессивное отношение к его семье.

Тронье признался, что однажды ему подарили пакет с собачьими экскрементами и подписью: «Новый шоколад от Тронье — шоколадный Макрон».

Сам Макрон заверил, что останется на посту президента Франции до последней секунды своего мандата.