Петра творенье: российские электронщики сделали ремиксы, а рокеры перепели песни «Звуков Му»

14 апреля певцу, актеру, автору песен и просто замечательному артисту и человеку Петру Николаевичу Мамонову могло бы исполниться 75 лет. «Отделение Мамонов» выпускает релизы к дням рождения своего основателя вот уже пятый год, но к юбилею явно было решено подготовить что-то особенное. И хотя потусторонний (местами и просто инфернальный) авангардный рок «Звуков Му» вроде бы не очень вяжется с танцполом, но старшее поколение наверняка хорошо помнит и дикие танцы на сцене самого Мамонова, и безупречный танцевальный ремикс «Зимы», сделанный нью-йоркским диджеем (и человеком, давшим старт карьере Мадонны) Марком Кэйминсом еще в 1989 году.