Будут чтить голосами: Баста, Тимати, Харламов прочли любимые стихи о войне

Константин Симонов, Давид Самойлов, Алексей Сурков, Александр Твардовский, Ольга Берггольц — эти и десятки других поэтов писали об ужасах войны прямо с передовой. Их читали в окопах, переписывали от руки и учили наизусть. Сегодня их бессмертные строки, важнейшее свидетельство истории страны, читают артисты разных жанров и возрастов в рамках проекта «Живые голоса». Баста, Тимати, Регина Тодоренко, Карина Кросс и десятки других популярных певцов, комиков и блогеров прочли свои любимые военные стихи в память о великом подвиге. Подробности — в материале «Известий».
Голос фронта.
Через двое суток после начала войны, 24 июня 1941 года, на первой полосе газеты «Известия», прямо под портретом Иосифа Сталина, появился текст песни «Священная война». Его написал поэт Василий Лебедев-Кумач. Следом в рекордно короткие сроки композитор Александр Александров написал к нему музыку. Времени печатать ноты в типографии не было, поэтому партитуру он вывел мелом на доске, а исполнители переписали от руки в тетради.
Строки «Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой» стали гимном тех лет. В них концентрировались боль, страх, надежда и упрямое человеческое «жить».
Сегодня, спустя десятилетия, память о Великой Отечественной войне теряет остроту — особенно для тех, кто знает о ней лишь по учебникам. Поэтому в преддверии Дня Победы VK создал проект «Живые голоса», чтобы вернуть произведениям фронтовых поэтов их подлинное звучание, а памяти — ее нравственную силу.
Проект состоит из пяти выпусков — по одному на каждый год войны, в каждом по 10 чтецов. На съемочной площадке нет лишнего. В центре — каменная глыба в форме сердца. Ее придумал креативный продюсер Сергей Колотилин вместе с режиссером Иваном Махровым. По задумке авторов, камень словно сковывает боль миллионов, но изнутри пробивается свет.
На площадке актер и шоумен Вадим Галыгин читает стихотворение «Не забудь» Алексея Романова — защитника Брестской крепости.
— Я белорус и с особым трепетом отношусь к своей родине. Каждый человек должен хотя бы раз посетить крепость. Это место действительно впечатляет: постоянно ощущаешь на себе чей-то взгляд. Уму непостижимо, как этот клочок земли смог так долго противостоять фашистскому натиску, — рассказал Галыгин «Известиям».
В мирное время Алексей Романов работал школьным учителем в Сталинграде. Войну встретил в казармах Брестской крепости, прошел через ожесточенные бои, был контужен и весной 1942 года оказался в плену, откуда сумел бежать.
Эхо войны в современности.
Большинство участников проекта — молодые люди: стендаперы, блогеры, артисты. Они привыкли улыбаться с экранов, но здесь говорят иначе — сдержанно, тяжело, иногда срываясь на крик и не скрывая слез.
Среди них — видеоблогер Карина Кросс. За ее роликами следят миллионы, но перед камерой она читает пронзительную «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского и беспощадное стихотворение Наума Коржавина «Дети Освенцима»:
Мужчины мучили детей. Умно. Намеренно. Умело. Творили будничное дело, Трудились — мучили детей.
Война коснулась каждой семьи. Прадеда Карины от расстрела спасла незнакомая женщина: окликнула его по имени, будто он был ей родным. Блеф сработал. Он выжил.
В проекте участвует и актерская пара — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Лагашкин читает «Слово о России» Михаила Исаковского, обращаясь к своим сыновьям. Его дед, Петр Никитович Лаптев, прошел всю войну. Каждый год 9 Мая он надевал пиджак с орденами и встречался с однополчанами. Но о войне не говорил.
— Дед сразу мрачнел и повторял: «Тебе это не надо». Они заслонили нас собой и хотели оградить от того ужаса. Но мы обязаны помнить, — рассказал Лагашкин «Известиям».
Актрисе Полине Денисовой — 22 года. Сейчас она восходящая звезда кино. Девушка выбрала стихотворение Юлии Друниной «Солдатские будни», написанное поэтессой в 17 лет, когда та работала санинструктором на передовой.
Война ворвалась в мирную жизнь с ревом и грохотом, надолго оглушив миллионы. Спасаясь от пуль, голода, вырывая зубами жизнь из когтистых лап смерти, люди цеплялись за любой клочок мира, за обломок жизни, за любимую игрушку. Об этом стихотворение Вероники Тушновой «Кукла», которое читает актриса и телеведущая Регина Тодоренко:
Много нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк: девочкой потерянная куклана железных скрещенных путях.
Ее прадед, Иосиф Гурьев, ушел на войну в 1940 году. Его дочь так и не увидела отца живым — только на старых, затертых фотографиях.
— Как мама троих детей, я особенно остро это чувствую. Хочется, чтобы наши дети жили в мире. И чтобы мы не забывали, кому этим обязаны, — сказала она «Известиям».
Тимати прочел стихотворение Константина Симонова «Родина», Гарик Харламов — «Письмо матери» Эдуарда Асадова, Дмитрий Чеботарев — «Перед атакой» Семена Гудзенко.
Василий Вакуленко читает любимые стихи о войне — «Мое поколение» Сергея Гудзенко. 10 лет назад он переложил эти знаменитые строчки на музыку и записал песню. А еще раньше они звучали в исполнении Владимира Высоцкого.
— С такими вершинами трудно соперничать. Я не профессиональный чтец. И у меня не получается произносить это так, как хотелось бы. Так, как это делал Владимир Семенович. Но я старался, — признался певец.
В первые дни войны у него погибли девять прадедов. Всего в семье воевали более 20 человек — и мужчины, и женщины. Вакуленко читает еще одно стихотворение — «Утро победы» Алексея Суркова:
Сердце билось о ребра прерывисто, часто. Тишина… Тишина… Не во сне — наяву. И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста! —И приметил подснежник во рву.
Эти строки были опубликованы 10 мая 1945 года в «Литературной газете», но осознание долгожданной победы пришло далеко не сразу.
«Никто не забыт, ничто не забыто», — писала муза блокадного Ленинграда Ольга Берггольц. И пока звучат их голоса — живые, надломленные, настоящие, — у памяти есть будущее.