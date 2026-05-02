Будут чтить голосами: Баста, Тимати, Харламов прочли любимые стихи о войне

Константин Симонов, Давид Самойлов, Алексей Сурков, Александр Твардовский, Ольга Берггольц — эти и десятки других поэтов писали об ужасах войны прямо с передовой. Их читали в окопах, переписывали от руки и учили наизусть. Сегодня их бессмертные строки, важнейшее свидетельство истории страны, читают артисты разных жанров и возрастов в рамках проекта «Живые голоса». Баста, Тимати, Регина Тодоренко, Карина Кросс и десятки других популярных певцов, комиков и блогеров прочли свои любимые военные стихи в память о великом подвиге. Подробности — в материале «Известий».