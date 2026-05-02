На Украине раскрыли, как устроена работа друзей Зеленского во власти: «Дергают за ниточки»

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в построении на Украине мафиозной системы. По ее словам, все государственные органы страны работают как «личные банкоматы» для друзей президента.
«Зеленский не просто окружил себя командой — он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти…», — написала Мендель в соцсети Х.
Она подчеркнула, что страной правят друзья Зеленского и лояльные ему люди, которые взамен сказочно богатеют.
Мендель добавила, что приближенные Зеленского «дергали за ниточки», чтобы провести своих людей в наблюдательные советы. Например, в Sense Bank. Кроме этого, они скупали госпредприятия за копейки и выкачивали из них деньги, а также сами отбирали кандидатов в министры.
Накануне бывший пресс-секретарь рассказала, что на Украине открыто обсуждают импичмент Зеленскому на фоне коррупции.