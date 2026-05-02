NY Post: топ-менеджера банка JPMorgan обвинили в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник JPMorgan подал иск с обвинениями против топ-менеджера банка Лорны Хайдини о принуждении к сексу и расистских оскорблениях. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
По их информации, истец, выдвинувший обвинения под псевдонимом Джон Доу, утверждает, что топ-менеджер якобы подмешивала ему в напитки силденафил и снотворное, угрожала ему, а также давила на него, пользуясь служебным положением.
Представители банка заявили, что не считают обвинения обоснованными. JPMorgan провел внутреннюю проверку с изучением личных переписок и служебных данных и не нашел подтверждений обвинениям. Сама Хайдини через адвокатов отвергла обвинения.
«Лорна категорически отрицает эти обвинения. Она никогда не вела себя неподобающим образом с этим человеком и даже никогда не была в том месте, где предположительно имело место предполагаемое сексуальное насилие», — заявили адвокаты.
По словам источников NYP, Джоном Доу, предположительно, является 35-летний Чирайю Рана. По информации газеты, Хайдини не была его непосредственным руководителем.