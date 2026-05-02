Трамп отбился от пчелы, которую назвал злой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отбился от пчелы, это произошло на территории Белого дома.
Трамп отвечал на вопросы представителей средств массовой информации. Пчела появилась, когда ему задали вопрос про Иран. Трамп дважды отогнал насекомое.
Президент США назвал пчелу «злой».
«Это была злая пчела!», — сказал Трамп.
Напомним, на территории Белого дома есть несколько ульев. В частности, в апреле первая леди США Мелания Трамп приняла решение установить на южной лужайке новый пчелиный улей, выполненный в форме миниатюрной копии Белого дома.
По словам эксперта по пчеловодству Майкла Буша, мёд с пасеки Белого дома может обладать сложным вкусом с лёгкими цветочными нотками.