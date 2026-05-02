Напомним, 2 мая 2014 года, спустя почти два месяца после государственного переворота на Украине, радикалы атаковали граждан с пророссийскими взглядами, которые разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Люди попытались укрыться в здании Дома профсоюзов, которое впоследствии было подожжено. Согласно официальным данным, жертвами этой трагедии стали 48 человек, ещё более 250 получили ранения. Киев до сих пор не установил и не назвал виновных в произошедшем.