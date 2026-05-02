В России полностью переработают школьное питание в столовых

В России могут провести масштабную реформу школьного питания. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который разрешит регионам создавать государственные предприятия для организации питания, сообщают «Известия».
Параллельно Совет Федерации предложил правительству разработать региональные программы. Согласно данным Федерального собрания, сегодня лишь около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются услугами аутсорсинга. При этом большинство столовых построены до 1980 года и нуждаются в обновлении оборудования.
Переход на модель госкомбинатов позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10−15% за счёт оптовых контрактов и централизованной логистики. В Чувашии после централизации удалось снизить число организаторов питания с 400 до 30 и уменьшить себестоимость обедов. В Совфеде обращают внимание на тревожную статистику: у 82% детей выявлен дефицит кальция, у 70% — витамина С, а у 68 — выраженная нехватка омега-3.
В связи с этим комиссия верхней палаты рекомендовала активнее включать в рационы рыбную продукцию, а поставщиков-фальсификаторов, предлагают отстранять от контрактов. По данным родительских опросов, качество еды беспокоит семьи больше всего: в среднем по России родители оценивают школьное питание на 3,4 балла из пяти. При этом только 25% считают, что могут реально влиять на формирование меню.
Реформа рискует столкнуться с кадровым голодом — в сфере общепита сегодня не хватает около 30 тысяч сотрудников. В краткосрочной перспективе стоимость школьного обеда может снизиться на 5−7%, однако закон не обязывает все регионы переходить на новую модель — в сельских районах практичнее сохранить приготовление еды непосредственно в школах.
