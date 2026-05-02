В России полностью переработают школьное питание в столовых

В связи с этим комиссия верхней палаты рекомендовала активнее включать в рационы рыбную продукцию, а поставщиков-фальсификаторов, предлагают отстранять от контрактов. По данным родительских опросов, качество еды беспокоит семьи больше всего: в среднем по России родители оценивают школьное питание на 3,4 балла из пяти. При этом только 25% считают, что могут реально влиять на формирование меню.