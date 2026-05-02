Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран выдвинул новые условия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

WSJ: Иран представил США новое предложение об окончании войны.

Источник: Комсомольская правда

Иран передал США очередной план урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, Иран готов обсуждать вопрос о разблокировке Ормузского пролива. Это возможно, если Вашингтон остановит атаки и снимет блокаду с иранских портов. Только тогда Тегеран приступит к переговорам по своим условиям.

В рамках инициативы также предлагается перейти к переговорам по ядерной программе Ирана при условии, что США ослабят санкционное давление.

Иран, как пишет газета, сообщил посредникам о готовности к переговорам в Пакистане в начале следующей недели при условии, что США заинтересуются этим предложением.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен мирным предложением Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше