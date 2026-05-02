Иран выдвинул новые условия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Как сообщает издание, Иран готов обсуждать вопрос о разблокировке Ормузского пролива. Это возможно, если Вашингтон остановит атаки и снимет блокаду с иранских портов. Только тогда Тегеран приступит к переговорам по своим условиям.
В рамках инициативы также предлагается перейти к переговорам по ядерной программе Ирана при условии, что США ослабят санкционное давление.
Иран, как пишет газета, сообщил посредникам о готовности к переговорам в Пакистане в начале следующей недели при условии, что США заинтересуются этим предложением.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен мирным предложением Ирана.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.