Стало поименно известно, кто причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

Руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук перечислил фамилии лиц, причастных к организации одесской трагедии 2014 года.
«Суд над извергами одесской трагедии ждет своего часа и обязательно состоится. Никто ничего не забыл, сохранились фото и видеоматериалы, свидетельства очевидцев, документы, которые не удалось спрятать и уничтожить», — сказал он для ТАСС.
Медведчук сообщил, что за 10 дней до трагедии было проведено совещание под руководством и.о. президента Украины Александра Турчинова.
Медведчук заявил, что «европейские политические подсвинки», жаждущие конфликта, радуются смерти невинных людей и хотят продолжать зарабатывать на этом кровопролитии.
2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе украинские нацисты заживо сожгли несогласных с майданом.