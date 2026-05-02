8 лет борьбы. Как первый Пост № 1 в СССР закрывали из-за выдуманной радиации

Посту № 1 в Волгограде исполнилось 60 лет. Первый в СССР мемориальный пост у Вечного огня был создан в 1965 году комсомолкой Людмилой Коротенко. Она настояла, чтобы школьники несли вахту с настоящими боевыми автоматами, прошедшими от Сталинграда до Берлина. Чиновники были в ужасе, но идея победила. В 1990-е пост закрыли под надуманным предлогом радиации — музей разграбили, реликвии вывезли на склад. Почти десять лет активисты боролись за восстановление. Как родилась главная вахта Волгограда, кто её защищал и почему она остаётся школой жизни для тысяч подростков — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".