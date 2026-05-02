8 лет борьбы. Как первый Пост № 1 в СССР закрывали из-за выдуманной радиации

Посту № 1 в Волгограде исполнилось 60 лет. Первый в СССР мемориальный пост у Вечного огня был создан в 1965 году комсомолкой Людмилой Коротенко. Она настояла, чтобы школьники несли вахту с настоящими боевыми автоматами, прошедшими от Сталинграда до Берлина. Чиновники были в ужасе, но идея победила. В 1990-е пост закрыли под надуманным предлогом радиации — музей разграбили, реликвии вывезли на склад. Почти десять лет активисты боролись за восстановление. Как родилась главная вахта Волгограда, кто её защищал и почему она остаётся школой жизни для тысяч подростков — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
Первые в СССР: как комсомолка Людмила Коротенко создала Пост № 1.
…Шестидесятые годы ХХ века — время, когда ещё была свежа память о войне, молоды её ветераны. Комсомольская инициатива преображала страну, а формализм ещё не отравил молодёжную романтику.
В таких исторических условиях рождался Пост № 1, основателем которого стала Людмила Ивановна Коротенко, в те годы — второй секретарь Волгоградского горкома комсомола. В этом году ей исполняется 90 лет.
«Всё началось в 1965 г., в эпоху хрущёвской оттепели, — вспоминает она. — Военная повестка среди молодых оставалась актуальной, в школах создавались военные кабинеты, в пионерлагерях проводились военизированные игры. Для Сталинграда эта работа имела особое значение — молодёжь должна была стать достойной отцов и дедов, отстоявших город. А для этого требовалось конкретное дело, способное объединить молодых».
Таким делом и стал Пост № 1. Вахта с настоящим боевым оружием, слова клятвы часового — эти мгновения могли повлиять на личность, заложив основы настоящего, а не показного патриотизма.
«Это школа жизни»: почему чиновники боялись настоящего оружия.
«Такого не было нигде, прецедент мы создавали сами, — рассказывает Людмила Коротенко. — В горкоме КПСС меня ругали за излишнюю самостоятельность, а городские власти сомневались, можно ли давать ребятам в руки боевые автоматы. Но я знала точно — подделки не пройдут, это подорвёт саму идею преемственности, когда внуки ветеранов встают на главный пост города».
«Автоматы в руки постовым дали всё-таки настоящие, переданные из запасников музея обороны, — вспоминает Людмила Ивановна. — Наши следопыты по номерам установили, что это оружие прошло боевой путь от Сталинграда до Берлина. Нашли и пригласили в гости ветеранов, которые воевали с этим оружием. Начальником штаба поста стал участник Сталинградской битвы В. Е. Линчевский. Волгоградская поэтесса Маргарита Агашина написала стихи “Мальчишкам Волгограда”.
Первоначально мы планировали, что стоять у Вечного огня будут лучшие школьники-мальчишки, но запротестовали девчонки, а также учащиеся техникумов и ПТУ. Так движение расширилось. Вскоре к нам поехали за опытом из других областей СССР и даже из других стран".
«Восемь лет без Поста»: радиационный миф и борьба за возвращение.
В 1960-е годы Волгоград благодаря активной позиции комсомола во многом был впереди всей страны: здесь эффективно работали отряды им. Дзержинского, члены которых — комсомольцы-старшеклассники помогали милиции в работе с трудными подростками. В школах появились коммунарские клубы и отряды общественно полезной направленности.
«Это было замечательное время настоящей инициативы, искреннего желания помочь сделать жизнь лучше и интереснее, — говорит Людмила Ивановна. — Общественная работа не была самоцелью, а имела чёткую гражданскую направленность».
Но не всем это нравилось. И в те годы чиновники, не понимая всю значимость молодёжной патриотической инициативы, старались перестраховаться, закрыть, запретить.
Коснулось это и Поста № 1: многократно возникали попытки закрыть Пост, сместить акценты его работы в сторону декоративности.
«Никто не защитил Пост № 1, когда в начале перестройки городской отдел тогда ещё народного образования закрыл центр военно-патриотического воспитания под надуманным предлогом о повышенной радиации, исходившей от гранитных плит, — вспоминает Людмила Ивановна. — Музей тоже ликвидировали. На глазах школьников экспонаты музеев боевой славы — знамена, фотографии, другие реликвии — выдворялись на склад».
Пост № 1 сегодня: нить, связывающая поколения.
«Восемь лет без Поста — это восемь лет упорной борьбы за него, — вспоминает член Союза комсомольских поколений Лидия Анипкина. — Нам пришлось обратиться к профессионалам, которые смогли официально опровергнуть псевдопричину закрытия Поста — радиацию. Только весной 1999 г. городские власти решили восстановить Пост № 1, его атрибутику и штаб».
«В своё время, будучи семиклассником, я прошёл подготовку в лагере “Постовец”, — вспоминает Сергей Машенцев, бывший секретарь обкома ВЛКСМ. — И члены моей семьи удостоились чести нести вахту у Вечного огня. Это бесценное воспоминание. Очень надеюсь, что наши внуки и правнуки продолжат эту традицию».
Сегодня Пост № 1 продолжает работу, оставаясь нитью, связывающей эпохи и поколения, объединяющей в главном — любви к России и готовности её защитить. Мальчишки и девчонки, что с замиранием сердца несут здесь вахту, убеждены: важнее дела быть не может.