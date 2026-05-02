Сын норвежских дипломатов, связанных с Эпштейном, совершил самоубийство в Осло

В Осло покончил с собой Эдвард Юул Ред-Ларсен — сын норвежских дипломатов, которые попали под следствие из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в VG.
Трагедия произошла, когда выяснилось, что родители мужчины — Мона Юул и Терье Ред-Ларсен. Они отвезли своего сына на остров Эпштейна в 10-летнем возрасте.
Самому мальчику финансист впоследствии завещал пять миллионов долларов. В заявлении адвокатов супругов говорится, что одной из причин его самоубийства являются связи с Эпштейном, передает издание.
Политолог Юрий Самонкин, в свою очередь, заявил, что если выяснится, что Эпштейн жив, то скорее всего, он покинул США по «крысиным тропам» и может находиться в Великобритании, Южной Европе или Израиле.
Министерство юстиции США в начале 2026 года опубликовало новую порцию документов, связанных с расследованием дела. В публичный доступ выложили около трех миллионов файлов.