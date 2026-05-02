Они играли нацистов, потому что знали их лично: Шокирующая правда о советских актёрах из Прибалтики

Еще одним актёром, который в годы войны оказался во вражеском стане, был Харий Лиепиньш. В 1943 году он был мобилизован в Латышский легион СС. В 1945 году его арестовали и направили на работы в Воркуту. В дальнейшем было организовано расследование, в ходе которого было установлено, что Лиепиньш участия в карательных операциях не принимал и всю войну отсидел в штабе писарем, поэтому его реабилитировали. Но есть и версия, согласно которой судьбу Хария изменило постановление Совета Министров СССР «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев». Оно было принято по ходатайству руководителей Латвийской ССР, настаивавших на том, что большинство латышей, служивших в вертмахте и СС, были мобилизованы принудительно, — и советская власть поверила.