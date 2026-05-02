Родственники бойцов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ просят установить личность офицера, который убивает насильно мобилизованных. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в силовых структурах РФ.
— Позывной «офицера» — Вий. Сложность с опознанием украинских военных преступников заключается в том, что в каждом новом месте они выбирают себе новый позывной, — цитирует источник ТАСС.
Несмотря на эту проблему, есть вероятность, что многочисленные военнопленные смогут идентифицировать злоумышленника.
Ранее стало известно, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.
Кроме того, пленный боец ВСУ недавно рассказал, что сотрудники ТЦК предлагают украинцам работу с «бронированием от мобилизации», однако на «собеседовании» мужчин забирают в армию.