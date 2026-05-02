В Новгородской области найдены останки двух лётчиков, погибших в 1943 году

Найдены останки лётчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова и их самолёта Ил-2 под Новгородом.

Источник: Комсомольская правда

Поисковики в болотах Новгородской области нашли и опознали летчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова и их самолет. Они пропали без вести в январе 1943 года, сообщили РИА Новости в Центре современной истории.

Сначала по фрагментам крыльевых лонжеронов и бронелистам определили тип самолета — Ил-2. Затем в ходе раскопок на месте падения нашли идентификационные номера.

На болотной бронезащите двигателя сохранился номер 301133, продублированный на алюминиевом шпангоуте. По базе данных потерь ВВС РККА опознали экипаж. Останки пилотов нашли в 70 метрах от самолета.

Согласно архивным данным, 4 января 1943 года в 15:00 четыре Ил-2 33-го гвардейского штурмового авиаполка (243-я ШАД) вылетели на боевую миссию в северную часть Демянского котла. Из этого полета самолет не вернулся.

Известно, что Ковальчук был уроженцем Донбасса, Гончаров родился в Витебской области Белоруссии.

Ранее KP.RU писал, что отец актера Ивана Охлобыстина и по совместительству его тезка был награжден орденом за спасение 90% раненых летчиков.

