Пентагон выведет пять тысяч военных из Германии в течение года

Глава военного ведомства Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ 5 тысяч военнослужащих. Операция займет от полугода до года, уточнили в Министерстве войны.
Переброска такого числа солдат неизбежно скажется на логистике и состоянии нескольких баз на юге и западе республики. Конкретные подразделения, попадающие под приказ, пока не называются.
Ранее президент СГА Дональд Трамп допустил возможность сокращения военного контингента США в Италии и Испании. По его словам, причиной стало поведение этих стран. Также Life.ru рассказывал о конфликте Вашингтона с Берлином. Так, вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия не нуждается в советах Трампа.
