Регионы в 100 раз хуже: куда пропадают дети с аутизмом в России

Эксперты утверждают, что в РФ редко диагностируют детей с РАС, особенно девочек, детей с сохранным интеллектом и в отдалённых регионах. Разрыв между субъектами Федерации достигает порой 104 раза: частота диагноза варьируется от 1,7 до 177,7 случая на 100 тысяч населения. При этом за последние 10−12 лет количество официально диагностированных людей с РАС выросло на 584% — с 13,9 тысячи до 81,2 тысячи.