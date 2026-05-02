Регионы в 100 раз хуже: куда пропадают дети с аутизмом в России

В России сложилась парадоксальная ситуация с диагностикой расстройств аутистического спектра (РАС). По статистике в стране должно быть около 22 случая аутизма на тысячу детей, официально же регистрируется лишь 4, сообщают «Известия».
Западные учёные наоборот — бьют тревогу по поводу гипердиагностики, ведь до половины детей с таким диагнозом при повторном обследовании критериям РАС не соответствуют. В мире средние показатели составляют один случай на 45 человек. В России по официальным данным — один случай на более чем 1,7 тысячи человек, отметил психиатр Иван Мартынихин.
Эксперты утверждают, что в РФ редко диагностируют детей с РАС, особенно девочек, детей с сохранным интеллектом и в отдалённых регионах. Разрыв между субъектами Федерации достигает порой 104 раза: частота диагноза варьируется от 1,7 до 177,7 случая на 100 тысяч населения. При этом за последние 10−12 лет количество официально диагностированных людей с РАС выросло на 584% — с 13,9 тысячи до 81,2 тысячи.
По словам эксперта Елены Багарадниковой, огромное число людей с РАС по-прежнему не получают помощь вовремя. Ребёнку могут ошибочно приписать «избалованность» или «лень», а семья — обвинения вместо поддержки. В то же время психолог Ольга Николаева называет ситуацию парадоксальной: в крупных городах встречается избыточное количество диагнозов (например, когда стереотипные движения рук принимают за «железное доказательство» РАС), тогда как в глубинке пользуются старыми подходами и ставят шизофрению или интеллектуальную недостаточность.
Эксперты сходятся во мнении, что ранняя диагностика критически важна: при своевременной помощи у 20% детей к взрослому возрасту признаки аутизма могут исчезнуть, а у 30% они будут выражены в лёгкой форме. Главная задача — не спорить о цифрах, а строить поддержку вокруг реальных потребностей ребёнка в коммуникации, обучении и сенсорной регуляции.
