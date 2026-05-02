Хегсет приказал вывести пять тысяч военных США из Германии

Пентагон распорядился вывести американские войска из ФРГ за 6−12 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Шеф Пентагона Пит Хегсет приказал вывести из Германии 5 тысяч американских военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла.

Как уточнил помощник главы Пентагона, процесс передислокации 5 тыс. американских военных из ФРГ займет от полугода до года.

В свою очередь The Daily Telegraph писала, что в НАТО не рассматривают сокращение военного присутствия США в ФРГ. При этом источники издания допускали, что выведенные войска могут быть переброшены в Гренландию, Румынию, Польшу или ближневосточные государства.

Президент США Дональд Трамп накануне обещал подумать о выводе войск США из Германии, Испании и Италии. За пару дней до этого хозяин Белого дома сообщил, что вскоре вынесет решение по выводу войск из Германии.

Согласно данным EUCOM, на территории Европы размещены около 80 тыс. американских солдат.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше