Хегсет приказал вывести пять тысяч военных США из Германии

Как уточнил помощник главы Пентагона, процесс передислокации 5 тыс. американских военных из ФРГ займет от полугода до года.
В свою очередь The Daily Telegraph писала, что в НАТО не рассматривают сокращение военного присутствия США в ФРГ. При этом источники издания допускали, что выведенные войска могут быть переброшены в Гренландию, Румынию, Польшу или ближневосточные государства.
Президент США Дональд Трамп накануне обещал подумать о выводе войск США из Германии, Испании и Италии. За пару дней до этого хозяин Белого дома сообщил, что вскоре вынесет решение по выводу войск из Германии.
Согласно данным EUCOM, на территории Европы размещены около 80 тыс. американских солдат.