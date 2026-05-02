2 мая в календаре: Международный день ничегонеделания, день садовода и уличного музыканта

Международный день ничегонеделания День садовода День травы День весенних акварелей Международный день Гарри Поттера День уличного музыканта Всемирный день голого садовода Всемирный день тунца День пилатеса Всемирный день лабиринта Международный день скрапбукинга Международный день осведомлённости о цинге Международный день беспилотника День пиво-понга Международный день леди-райдеров Всемирный день борьбы с анкилозирующим спондилитом, День болезни Бехтерева День памяти блаженной Матроны Московской День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника День памяти священномученика Пафнутия Иерусалимского.
Именины.
Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.
Иван Ветхопещерник.
О преподобном Иоанне Ветхопещернике (Палеолаврите), память которого отмечается в этот день, сохранились весьма немногочисленные сведения. О житие этого святого, прославившегося подвижнической жизнью и особым благочестием содержатся в агиографической литературе, являющейся одной из основных форм церковной словесности, и богослужебных текстах.
Согласно одному из церковных текстов середины 16 века, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней (Ветхой) или Суккийской Лавре, где предавался аскетическим подвигам. Преподобный Иоанн закончил свои дни в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».
На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».
События.
1703 год — в Москве основана первая в России гимназия.
1764 год — по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».
1785 год — в России издана «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам».
1857 год — запатентован самолет-моноплан с паровым двигателем.
1922 год — состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан.
1940 год — отменены XII летние Олимпийские игры.
1944 год — отменены XIII летние Олимпийские игры.
1945 год — советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином.
1949 год — в СССР состоялся первый футбольный телерепортаж со стадиона «Динамо».
1955 год — парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.
1957 год — в Южной Африке отменено исполнение британского гимна в качестве национального гимна.
1963 год — впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней «From Me to You».
1984 год — физик Андрей Сахаров начал голодовку после того, как Советское правительство отказало его жене Елене Боннэр в разрешении на выезд за границу для того, чтобы сделать необходимую операцию.
1989 год — венгерские войска приступили к демонтажу 218-километрового забора из колючей проволоки на границе с Австрией.
1990 год — сборная СССР последний раз стала чемпионом мира по хоккею с шайбой.
1993 год — сборная России впервые стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, обыграв в финале Швецию.
1995 год — в Смоленске торжественно открыт памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину.
1997 год — Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании.
2014 год — пожар в Одесском доме профсоюзов.
В этот день родились.
Екатерина II (1729 — 1796 г.), российская императрица (1762−1796).
Василий Розанов (1856 — 1919 г.), русский религиозный философ, литературный критик и публицист.
Джером Клапка Джером (1859 — 1927 г.), английский писатель, драматург.
Бенджамин Спок (1903 — 1998 г.), американский врач-педиатр.
Кола Бельды (1929 — 1993 г.), советский и российский певец, Заслуженный артист России.
Леонид Каневский (1939 г.), советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР.
Валерий Гергиев (1953 г.), советский и российский дирижер, Народный артист России, Герой Труда РФ.
Дэвид Бекхэм (1975 г.), английский футболист, полузащитник.
Народные приметы.
Береза перед кленом или ольхой лист распускает — лето будет сухое, и наоборот. Безветренная, золотистая заря вечером — жди хорошей погоды. Цветет осина — грибнику намек: в борах появился сморчок. Ранний прилет ласточек, жаворонков, грачей — к дружной весне. Береза зеленеет за 5−6 дней до перехода средней температуры суток к +10 °С. Теплая погода сегодня — в конце мая холодно. Сегодня холодно — погода в конце мая будет теплой. Дикие утки вьют гнезда близко к воде — летом будет засуха, далеко — жди дождливого летнего сезона. Стремительные облака — дождя не жди. Была распространена традиция выпекать пироги с начинками — это сулило богатый урожай.
