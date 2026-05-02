2 мая в календаре: Международный день ничегонеделания, день садовода и уличного музыканта

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».