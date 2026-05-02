Россиян будут снимать с учета из-за фиктивной регистрации с 1 мая

МВД РФ планирует снимать россиян с регистрационного учета, если будет установлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Об этом свидетельствует приказ ведомства.
Решение о снятии гражданина с регистрационного учета принимают начальники территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях.
Кроме того, это могут сделать замещающие их лица в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина установлен одним из процессуальных решений.
— Уведомляется о решении собственник (наниматель) посредством направления уведомления по имеющемуся адресу регистрации по месту жительства (пребывания), — сказано в документе.
Россиянин имеет право обжаловать принятие решения о снятии его с регистрационного учета. Закон вступил в силу с 1 мая 2026 года, передает ТАСС.
