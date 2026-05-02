Ключом к надежному урегулированию украинского конфликта станет отказ НАТО от намерения нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», — сообщил он в рамках выступления на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ранее посол Белоусов подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Украине элементов ядерного оружия выходит за пределы допустимого. По словам дипломата, похожие сценарии обсуждались в ряде политических кругов Лондона и Парижа.
В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Евросоюз, поставляя оружие и финансируя Киев, все сильнее втягивается в боевые действия на Украине.