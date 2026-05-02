Британия объявила «серьезный» уровень угрозы терроризма: что случилось

Американское посольство в Лондоне опубликовало предупреждение о террористической угрозе. Соответствующее сообщение размещено на сайте посольства.
Граждан США в Британии попросили проявлять особую бдительность в общественных местах: школах, больницах, церквях, туристических зонах и транспортных узлах.
Параллельно с этим правительство Великобритании подняло национальный уровень террористической опасности, присвоив ему статус «серьезный».
Уровень угрозы был повышен после антисемитского теракта в северном Лондоне 29 апреля. «Серьезный» уровень означает, что атаки возможны в течение шести месяцев. Причиной также назвали рост активности исламистов и ультраправых в Великобритании.
