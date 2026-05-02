Британия объявила «серьезный» уровень угрозы терроризма: что случилось

Посольство США в Лондоне предупредило о террористической угрозе.

Источник: Комсомольская правда

Американское посольство в Лондоне опубликовало предупреждение о террористической угрозе. Соответствующее сообщение размещено на сайте посольства.

Граждан США в Британии попросили проявлять особую бдительность в общественных местах: школах, больницах, церквях, туристических зонах и транспортных узлах.

Параллельно с этим правительство Великобритании подняло национальный уровень террористической опасности, присвоив ему статус «серьезный».

Уровень угрозы был повышен после антисемитского теракта в северном Лондоне 29 апреля. «Серьезный» уровень означает, что атаки возможны в течение шести месяцев. Причиной также назвали рост активности исламистов и ультраправых в Великобритании.

KP.RU ранее сообщал, что премьер-министра Британии Кира Стармера освистали на встрече с еврейской общиной. Толпа кричала, что он предатель, поскольку борется с антисемитизмом недостаточно эффективно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше