Reuters: США выведут из ФРГ пять тысяч военных

Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ, США выведут из пять тысяч военных, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты выведут из Германии пять тысяч военнослужащих, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную в Пентагоне. В материале сказано, что речь идёт о распоряжении министра войны США Пита Хегсета.

«Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ», — говорится в сообщении.

Контингент планируют вывести в ближайшие шесть — 12 месяцев.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше