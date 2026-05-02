Reuters: США выведут из ФРГ пять тысяч военных

Соединённые Штаты выведут из Германии пять тысяч военнослужащих, сообщает Reuters.
«Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ», — говорится в сообщении.
Контингент планируют вывести в ближайшие шесть — 12 месяцев.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».
Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.