Мошенники обманывают российских дачников ИИ-картинками саженцев

С наступлением дачного сезона активизируются сетевые мошенники, которые атакуют владельцев загородных участков. Злоумышленники пользуются высоким спросом на товары для сада и огорода, интегрируя свои схемы в популярные площадки, чаты СНТ и маркетплейсы, сообщают «Известия».
По словам консультанта по кибербезопасности Сергея Золотухина, аферисты рекламируют «скидки» на генераторы, насосы и фильтры через соседские чаты, распространяя фишинговые ссылки. Особую группу риска составляют дачники старшего поколения, которые могут быть менее подкованы в вопросах кибербезопасности и склонны доверять обещаниям рекордных урожаев.
В этом году эксперты ожидают всплеск предложений по продаже «саженцев чудо-растений» — с помощью искусственного интеллекта мошенники создают фейковые изображения гибридов, существование которых невозможно с биологической точки зрения (например, «малино-клубника»).
Среди новых угроз на 2026 год — персонализированные фишинговые кампании, предлагающие «умные» системы автополива с ИИ, а также дипфейки, в которых «известные садоводы» рекламируют мошеннические продукты. Государственные ведомства, напоминают эксперты, не присылают ссылки на оплату штрафов через СМС, а частные компании не совершают продажи по телефону без договора.
Участились и случаи взлома аккаунтов в чатах СНТ, где мошенники маскируются под соседей. Для защиты специалисты советуют избегать полной предоплаты без уверенности в продавце, критически относиться к «уникальным скидкам» и внимательно вглядываться в картинки с «урожаями» — работу ИИ часто выдаёт шаблонность и неестественный блеск ягод.
Читайте также: Петербург стал одним из самых популярных городов среди пенсионеров.