Баку вручил ноту протеста послу ЕС из-за резолюции Европарламента

МИД Азербайджана вызвал посла ЕС из-за резолюции Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении».

Источник: Комсомольская правда

Посол ЕС в Азербайджане Мариана Куюнчич была вызвана в МИД страны, где получила ноту протеста из-за резолюции Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе встречи были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции, принятой Европарламентом 30 апреля, в связи с этим послу была вручена нота протеста», — сообщила пресс-служба министерства.

В МИД Азербайджана резолюцию назвали «искажающей реальность и противоречащей принципам объективности, суверенитета и территориальной целостности». Отмечено, что такой подход Европарламента мешает нормализации в регионе и отношениям Азербайджана с ЕС.

Тем временем временный поверенный Литвы в России Йоланта Тубайте была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест после сноса литовскими властями могилы красноармейцев.

