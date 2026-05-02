Баку вручил ноту протеста послу ЕС из-за резолюции Европарламента

«В ходе встречи были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции, принятой Европарламентом 30 апреля, в связи с этим послу была вручена нота протеста», — сообщила пресс-служба министерства.
В МИД Азербайджана резолюцию назвали «искажающей реальность и противоречащей принципам объективности, суверенитета и территориальной целостности». Отмечено, что такой подход Европарламента мешает нормализации в регионе и отношениям Азербайджана с ЕС.
Тем временем временный поверенный Литвы в России Йоланта Тубайте была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест после сноса литовскими властями могилы красноармейцев.