Отец спас сына, упавшего на рельсы в Бангладеш

Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы на железнодорожной станции в Бангладеш, смог спасти своего сына и остаться невредимым. Об этом случае в четверг, 30 апреля, сообщили в Indian Express.
Мальчик выпал из рук отца и провалился в щель между рельсами и платформой, когда мужчина выходил из вагона тронувшегося поезда.
Житель Бангладеш сразу прыгнул вниз вслед за ребенком и прижался с ним к стене платформы — в сторону от поезда.
— И отец, и сын остались невредимы, даже после того, как над ними проехали восемь вагонов поезда, — добавили в материале.
До этого мужчина спас ребенка, которого уносило течением по улице в столице Дагестана Махачкале. Очевидец бросился на помощь и поймал мальчика, когда его уже уносила вода.
Кроме того, 22 февраля дворник в Санкт-Петербурге стал героем, спасая ребенка, выпавшего из окна. Мужчина получил переломы кисти и ребер.
Еще в ноябре девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Ей тоже удалось выжить.