Тело актрисы из «Реальных пацанов» Натальи Мироновой обнаружили в ванной

Последний раз коллеги видели Наталью вечером 28 апреля. После репетиции она вышла из театра около десяти часов, зашла по пути в магазин — выглядела вполне нормально. Сосед рассказал, что ночью слышал из её квартиры сильный кашель, который затем стих.
Коллеги и близкие связывают случившееся с тяжёлым эмоциональным состоянием актрисы. Всего за несколько недель до собственной смерти Миронова пережила страшную утрату — 12 апреля умерла её мама. Похороны состоялись 13 апреля. Сорок дней ещё не прошло, и вот новый удар.
Подруга актрисы Светлана Черная поделилась с AиФ историей их последнего разговора. Наталья рассказывала о смерти мамы, но отказывалась от помощи.
«Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть. У меня спектакль за спектаклем», — ответила она на предложение поддержки.
Они договорились встретиться 29 апреля. Но этой встрече не суждено было состояться. По наблюдениям друзей, Миронова так и не дала волю настоящим чувствам.
Ранее Life.ru писал, что церемония прощания с Натальей Мироновой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина, которому она отдала многие годы своей жизни. Похоронят артистку на городском кладбище в Лысьве.
Наталье Мироновой было 55 лет. Помимо игры на сцене театра, она снималась в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики 2».
